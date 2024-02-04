При крушении вертолёта в Турции погибли два пилота

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В турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны потерпел крушение вертолёт, принадлежащий Главному управлению авиационной безопасности страны. Два пилота погибли.
Глава МВД Турции Али Ерликая выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему технику. В причинах крушения катастрофы предстоит разобраться техническим специалистам. Проводится расследование обстоятельств случившегося.
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Александр Бойцов