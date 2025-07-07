Shot: Пассажиры аэропорта «Пулково» пожаловались на платную курилку
На платную курилку пожаловались пассажиры питерского аэропорта «Пулково», пишет Telegram-канал Shot. Обозреватели подчеркнули, что люди не хотят платить 500 рублей за вход в курительный павильон.
В пресс-службе авиагавани рассказали, что сотрудники аэропорта опасаются неисправностей вентиляции и не могут даже временно отменить оплату.
«Помещение рассчитано на шестерых человек, вчера курилку даже закрывали на какое-то время», — добавили в пресс-службе «Пулково».Сейчас в «Пулково» задержано более 90 рейсов больше, чем на два часа. Кроме того, пассажиров предупреждали о задержке доставки багажа в аэропорты назначения. Системы аэродрома сильно загружены.