Shot: Пассажиры аэропорта «Пулково» пожаловались на платную курилку

07 июля 2025, 14:12

Фото: istockphoto/alexflower

На платную курилку пожаловались пассажиры питерского аэропорта «Пулково», пишет Telegram-канал Shot. Обозреватели подчеркнули, что люди не хотят платить 500 рублей за вход в курительный павильон.





В пресс-службе авиагавани рассказали, что сотрудники аэропорта опасаются неисправностей вентиляции и не могут даже временно отменить оплату.





«Помещение рассчитано на шестерых человек, вчера курилку даже закрывали на какое-то время», — добавили в пресс-службе «Пулково».

