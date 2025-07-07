Взрыв прогремел в пятиэтажке в Саратовской области

07 июля 2025, 14:03

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в городе Ершов Саратовской области

Фото: iStock/Distortion Media

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Ершове Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.