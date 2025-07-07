Взрыв прогремел в пятиэтажке в Саратовской области
Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Ершове Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, разрушено и повреждено несколько квартир на последнем этаже. На опубликованных кадрах видны пожар и обвалившиеся перекрытия. Также в здании обвалилась крыша.
По одной из версий, произошёл взрыв бытового газа. Точная причина произошедшего будет выяснена компетентными органами после полной ликвидации возгорания.
Информация о пострадавших пока не поступала. Всех жителей экстренно эвакуировали. По данным на 14:03 мск, спасатели приступили к разбору завалов.
На месте происшествия работают экстренные службы.
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