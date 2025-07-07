Бездомный россиянин забил пенсионера гвоздодером и надругался над школьницей
В Новосибирске 38-летний мужчина подозревается в убийстве пенсионера и изнасиловании школьницы. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице Ашхабадской.
Сначала бездомный напал на 65-летнего прохожего, ударив его гвоздодером по голове. От тяжелых травм пострадавший скончался на месте. Затем злоумышленник надругался над 13-летней девочкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Перед этим сообщалось, что россиянин напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в Петербурге. Инцидент произошел накануне в квартире на проспекте Ветеранов.
Ранее появилась информация, что в Москве таксист-мигрант изнасиловал женщину в хиджабе и шантажировал ее видео.
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