SHOT: Самолёт Як-40 выкатился за пределы ВПП в камчатском аэропорту Оссора

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На Камчатке борт санитарной авиации Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оссора, сообщает Telegram-канал SHOT.
Борт авиакомпании АО «Камчатское авиационное предприятие» выполнял санитарный рейс из Елизово в Петропавловске-Камчатском в аэропорт посёлка Оссора. Во время посадки самолёт выкатился за пределы ВПП из-за свежевыпавшего снега.
По данным SHOT, в самолёте находилось шесть человек: 4 члена экипажа и 2 медика. Через несколько часов Як-40 вернулся в аэропорт Елизово. По данному факту камчатские следователи проводят проверку.
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«Опытные члены экипажа благодаря быстрой реакции и грамотным действиям своевременно взяли ситуацию под контроль и предотвратили серьёзные последствия инцидента. На борту находились врачи, никто из них и членов экипажа не пострадал, после инцидента медики продолжили свою работу в Оссоре. Никаких повреждений не получило и воздушное судно», — отметили представители авиакомпании.
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Артем Путинцев