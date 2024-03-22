SHOT: Силовики спасли заложницу на Камчатке, спустив её по лестнице с третьего этажа

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Сотрудники полиции Петропавловска-Камчатского спасли заложницу, захваченную ранее судимым мужчиной в одной из квартир дома по улице Кроноцкой. Судя по видео, которым располагает Telegram-канал SHOT, её удалось спустить с третьего этажа по лестнице, а преступника — задержать и увезти на допрос. Никто не пострадал, сообщил краевой ситуационно-мониторинговый центр.
Ранее сообщалось, что мужчина взял женщину в заложники в Петропавловске-Камчатском и не идёт на переговоры, приставив ей нож к горлу и угрожая расправой. По словам очевидцев, около трёх часов назад в одном из подъездов по улице Кроноцкой, 12 начали раздаваться крики, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов,перекрывшие все выезды со двора и начавшие готовиться к штурму.
Согласно информации канала Baza, мужчина, взявший заложницу — это 32-летний житель Петропавловска-Камчатского Никита Ш. 5 марта, он вернулся из зоны СВО после ранения. Ранее мужчина был судим по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью». Кем именно приходится заложница Никите, пока неизвестно. Причина его поступка также пока не ясна.
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