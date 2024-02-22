Вооружённый отец взял в заложники сына в Анкаре

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В Анкаре вооружённый мужчина взял в заложники своего сына и удерживал его 12 часов, об этом сообщает Star.
«Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад», — прокомментировали ситуацию в газете.
В место, где отец удерживал ребёнка, направили огромную бригаду правоохранителей и спасателей. Договориться с мужчиной пытались 12 часов, однако, на просьбы отпустить сына отец не отреагировал. Тогда турецкие силовики организовали операцию по спасению мальчика. Отца удалось нейтрализовать, выстрелив ему ногу.
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