SHOT: Сухогруз Blue Shark сняли с мели под Анапой

Сухогруз Blue Shark сняли с мели в посёлке Витязево под Анапой силами Росморречфлота и начали буксировку к ближайшей гавани. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В морском агентстве дополнили, что его буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя, а также других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ».







