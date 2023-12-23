SHOT: Сухогруз Blue Shark сняли с мели под Анапой

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Сухогруз Blue Shark сняли с мели в посёлке Витязево под Анапой силами Росморречфлота и начали буксировку к ближайшей гавани. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
В морском агентстве дополнили, что его буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя, а также других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ».
Ранее водолазы обследовали состояние 160-метрового судна, проанализировали повреждения и дали добро на транспортировку. Буксировка стала возможна из-за того, что владелец судна вышел на связь с властями.
Напомним, сухогруз был пришвартован в порту Тамани, однако во время шторма его сорвало с якоря и отнесло почти на 60 километров в сторону, к посёлку Витязево, где судно и село на мель. Blue Shark принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, которая базируется в Греции. В настоящее время на борту корабля находятся несколько видов судовых запасов: мазут, дизельное топливо, вода, балласт, а также груз ячменя — 2746 тонн.
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Ранее водолазы обследовали состояние 160-метрового судна, проанализировали повреждения и дали добро на транспортировку. Буксировка стала возможна из-за того, что владелец судна вышел на связь с властями.
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Артем Путинцев