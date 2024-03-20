SHOT: В Балашихе школьников госпитализировали после употребления водки

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Восьмиклассники выпили по три рюмки водки перед уроками и потеряли сознание на входе в школу в Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно данным источника, перед уроками двое четырнадцатилетних юношей выпили алкоголь перед школой, после чего отправились на уроки. Однако прямо перед учебным заведением они потеряли сознание.
Отмечается, что школьников госпитализировали. Одного из молодых людей привести в чувство не смогли и поместили в реанимацию.
У обоих госпитализированных диагностировано сильное отравление алкоголем. В настоящее время родителей школьников проверяют сотрудники правоохранительных органов. Ранее семьи мальчиков на учёте не состояли.
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Екатерина Коршунова