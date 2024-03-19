Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолёта и скончался

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Пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» почувствовал недомогание на борту самолёта и скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что ситуация произошла на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Куляб (Таджикистан) вечерним рейсом, 18 марта. На находилось 92 пассажира, одному из которых стало плохо.
Члены экипажа начали оказывать мужчине первую помощь, однако самочувствие лишь ухудшилось. После этого пилот принял решение совершить аварийную посадку в аэродроме Курумоч (Самара).
После приземления пассажира госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Самолёт спустя два часа после посадки отправился в Таджикистан.
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Члены экипажа начали оказывать мужчине первую помощь, однако самочувствие лишь ухудшилось. После этого пилот принял решение совершить аварийную посадку в аэродроме Курумоч (Самара).
Самолёт спустя два часа после посадки отправился в Таджикистан.
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Анастасия Чинкова