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По информации Telegram-канала SHOT, рядом с посёлком Ключищи в Кстовском районе Нижегородской области. При падении его боевая часть не сработала, информации о пострадавших нет.
Предварительно, он был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы, не сдетонировав при посадке.
При этом Telegram-канал Ni Mash пишет, что беспилотников было два, они шли над Нижегородской областью со стороны Рязани на высоте около 50 метров, чтобы их не заметили средства ПВО. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.
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При этом Telegram-канал Ni Mash пишет, что беспилотников было два, они шли над Нижегородской областью со стороны Рязани на высоте около 50 метров, чтобы их не заметили средства ПВО. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Артем Путинцев