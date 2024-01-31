Беспилотник атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге - видео

По Москве необходимо нанести ядерный удар. С таким заявлением выступила в рамках интернет-дебатов правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова. Она также выразила готовность спонсировать это преступление. Об этом пишет «Московский Комсомолец».