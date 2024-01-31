Беспилотник атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге - видео

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.
После падения дрона начался пожар, но серьёзных последствий удалось избежать. Три загоревшиеся пустые цистерны быстро потушили. Также обломками БПЛА были повреждены несколько автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Александр Бойцов