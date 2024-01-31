Украинские дроны атаковали село Богун-Городок в Белгородской области

Фото: istockphoto/aapsky
Два дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по селу Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Не умея добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, киевская администрация всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России. Белгородская область уже давно напоминает настоящий прифронтовой район.
Читайте также:
В Петербурге против беспилотника впервые применили комплекс С-400
Беспилотник атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге - видео
Беспилотники ВСУ атаковали сразу два белгородских села
Александр Бойцов