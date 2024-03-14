SHOT: В Таиланде на фабрике марихуаны жестоко зарезали российского туриста

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Гражданин России найден мертвым на таиландском острове Пхукет, в доме-фабрике, где выращивали и продавали марихуану. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отметили, что на участке арендованного дома выращивался каннабис. В дом часто наведывались иностранцы, вероятно, чтобы приобрести марихуану, так как курение марихуаны в тайских общественных местах запрещено. Остальные подробности и детали случившегося расследуются.
Подозреваемым считается гражданин Таджикистана Бахтовар Мурозода, он уже успел выехать из Таиланда в ночь с 12 на 13 марта в Стамбул.
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