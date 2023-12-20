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Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током

20 декабря 2023, 05:06
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Хабаровске 34-летний гражданин Таджикистана осужден за особо жестокое убийство родного старшего брата, с которым они вместе приехали на заработки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
«Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил журналистам прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов.

По версии следствия, во время совместного застолья между кровными родственниками произошел конфликт, который перерос в кровавую расправу. Осужденный нанес брату 60 ударов молотком, порезал ножом шею, а после ударил электрическим током через оголённые провода.


После убийства мужчина позвал охранника и утверждал, что погибший сам наносил себе увечья. Вину он не признал, настаивал на своей версии во время следствия и суда, но собранные по делу доказательства убедительно указывали на то, что рабочий был убит именно собственным братом. Их мать, допрошенная во время судебного процесса, подтвердила — братья конфликтовали ещё с самого детства, но затем помирились и вместе уехали на заработки в Россию.

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#прокуратура
#иностранцы
#приговор
#убийство
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Британские фермеры поймали зоофила, который повадился насиловать телят
Daily Mail: В Великобритании суд вынес приговор зоофилу, насиловавшему телят
20 декабря 2023, 05:24

Фото: iStock/gorodenkoff

В Великобритании вынесен приговор зоофилу, который регулярно насиловал телят в коровнике одного из поселений графства Дорсет. Суд признал его виновным в половом акте с живым животным и «причинении ненужных страданий животному, находящемуся под защитой».
Насильника вычислили фермеры, которые выяснили, что по утрам телята беспокоятся больше обычного. В коровнике установили камеры видеонаблюдения. В итоге в одну из ночей фермер услышал крик теленка и увидел, что именно происходит в загоне для скота.

Оказалось, что любителем сексуально надругаться над беззащитными животными являлся сын бывшего работника фермы — 25-летний Лиам Браун. В итоге, ему запретили держать любой скот в течение 10 лет, а также обязали выплатить фермерам компенсацию в 600 фунтов стерлингов.

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#животные
#изнасилование
#великобритания
#суд
#приговор
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В Курганской области отца, регулярно избивавшего дочь, отправили в колонию
URA.RU: В Курганской области отца, избивавшего дочь, отправили в колонию
20 декабря 2023, 05:04

Фото: iStock/Artem Cherednik

В Курганской области жителя Мокроусовского района, систематически избивающего свою дочь, приговорили к колонии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу райсуда.
«Подсудимый ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем», - рассказали в суде.

Мужчину приговорили к двум годам и трём месяцам колонии общего режима и компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в размере 20 тысяч рублей.

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#мужчина
#ребёнок
#девочка
#колония
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В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
URA.RU: В Екатеринбурге автомобиль после столкновения снёс женщину на тротуаре
20 декабря 2023, 03:35

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Екатеринбурге произошло ДТП на перекрёстке улиц Блюхера — Мира. Столкнулись два легковых автомобиля, один из которых отбросило на тротуар, где находилась 29-летняя девушка. Об этом пишет URA.RU.
«Сбили пешехода-девушку, ожидающую зеленого сигнала светофора. Удар ей пришелся на лицо, вся была в крови, зажало между деревом и машиной. Оба водителя целые, сработали подушки. Девушку увезли», — цитирует издание слова одного из свидетелей происшествия.

В ГИБДД подтвердили факт ДТП и отметили, что девушка 1994 года рождения получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рваные раны лица.

«Столкновение двух авто с последующим наездом на пешехода», — проинформировали в ведомстве.


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В Киеве во время праздника осквернили крупнейшую в Европе ханукию
20 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве неизвестный осквернил ханукию — восьмисвечник, который является символом одноименного иудейского праздника. Об этом сообщается в Телеграм-канале Объединённой еврейской общины Украины.
«В центре Киева во время празднования праздника Хануки был совершен акт антисемитизма. Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в соцсетях», — говорится в публикации.

Полиция Киева позже сообщила, что правонарушитель задержан, против него возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
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#киев
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В Санкт-Петербурге второй раз за сутки обвалился жилой дом
РЕН ТВ: В Петербурге в ходе ремонта вторично обвалился жилой дом на Гороховой
20 декабря 2023, 03:11

Фото: iStock/Srdjanns74

В Санкт-Петербурге во время проведения ремонтных работ второй раз за последние сутки обрушился жилой дом на улице Гороховая, 73. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.




Днем 19 декабря в доме на Гороховой улице, 73, лит. А, произошел частичный обвал несущей стены на первом этаже, сообщили читатели портала «Фонтанка».

Флигель дома был расселен в конце октября, но аварийным здание не признали. Дом, за исключением одной квартиры, оказался пустым, и эвакуация не проводилась. Жители обращались в администрацию с просьбой признать дом аварийным, но получили признание непригодными для проживания лишь отдельных квартир.



Источник сообщил, что угрозы обрушения ближайших зданий нет, но спасатели действуют по аварийной инструкции. Также стало известно, что состояние одной из частей дома, построенного в 1885 году, уже было признано предаварийным. В ней никто не проживал, однако в соседних подъездах оставались жильцы.

Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно строителей придавило обрушившимися бетонными блоками на стройке. Отмечается, что они съехали по льду на бытовку.

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#жилой дом
#происшествие
#падение
#санкт-петербург
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СК: В Санкт-Петербурге дело об избиении участника СВО переквалифицировали
20 декабря 2023, 02:55

Фото: Фотобанк Московской области

В Санкт-Петербурге после избиения участника СВО возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Один из подозреваемых заключён под стражу, сообщается в Телеграм-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу О.В. Бобков по указанию председателя СК России представил доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 пп. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), возбужденному по факту нападения на участника СВО», — говорится в публикации.

В совершении преступления подозреваются двое мужчин, добавили в СК. По версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства, нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами. Предотвратить преступление помогли случайные прохожие, благодаря этому потерпевшему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего и мотивы нападавших в настоящее время устанавливаются.

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#преступление
#убийство
#ук
#сво
#ск
#рф
#покушение
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В Харькове и Киеве слышны взрывы
20 декабря 2023, 02:11

Фото: iStock/bombardment

Ряд взрывов произошел в Харькове на востоке Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
При этом в Киевской области Украины также прогремели взрывы, там сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Киевская областная военная администрация (ОВА).

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне — уже в пятый раз за последние сутки. В соцсетях пишут о пожаре, возникшем после этого.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#киев
#харьков
#украина
#взрывы
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ОАЭ депортировали россиянку, подозреваемую в хищении 32 миллионов рублей — МВД
20 декабря 2023, 01:38

Фото: iStock/Dzurag

Гражданку России, депортированную из ОАЭ, задержали в аэропорту Домодедово за хищение 32 млн руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД РФ совместно с коллегами из линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово задержана депортированная из Объединенных Арабских Эмиратов гражданка России Мария Кошелева. Она обвиняется в хищении принадлежащих юрлицам денежных средств в размере более 32 миллионов рублей», — цитирует агентство слова Волк.

По версии следствия, россиянка похитила 32 млн руб. во время работы в одном из автосалонов Санкт-Петербурга. После этого Кошелева попыталась скрыться за границей, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

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#мвд
#домодедово
#розыск
#волк
#рф
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«Страна» сообщает о новых взрывах в Херсоне
20 декабря 2023, 00:48

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

На окраине подконтрольного официальному Киеву украинского Херсона в пятый раз за сутки раздались взрывы, пишет издание «Страна.ua». В свою очередь, местные власти сообщили о массированном налёте дронов.
Видео со звуками пролёта БПЛА и взрывов ранее опубликовал назначенный Киевом глава Херсонской области Прокудин. В соцсетях пишут о пожаре, возникшем после этого.

Ранее было заявлено о повреждении административного здания в Херсоне, контролируемом Киевом, в результате ночных ударов. 14 декабря также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры на территории Херсонской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, вследствие ночных взрывов в регионе.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#херсонская область
#украина
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