Гражданин Таджикистана получил 12 лет колонии за убийство брата молотком и током

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В Хабаровске 34-летний гражданин Таджикистана осужден за особо жестокое убийство родного старшего брата, с которым они вместе приехали на заработки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
«Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил журналистам прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов.По версии следствия, во время совместного застолья между кровными родственниками произошел конфликт, который перерос в кровавую расправу. Осужденный нанес брату 60 ударов молотком, порезал ножом шею, а после ударил электрическим током через оголённые провода.
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