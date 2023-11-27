SHOT: Во время шторма в Крыму пропал 50-летний мужчина

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Во время мощного шторма на Крымском побережье без вести пропал местный житель, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Близкие пропавшего заволновались и вызвали спасателей.
На место, в котором мог находиться мужчина в последний раз, прибыл местный отряд МЧС. Однако, пока что поиски крымчанина начать не удалось, спасатели ждут нормализации погодных условий.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате разбушевавшегося шторма пострадали три местных жителя. Всех их госпитализировали в больницу, при этом, в каком состоянии и с какими травмами люди были доставлены в медучреждения – глава региона не уточнил.
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На место, в котором мог находиться мужчина в последний раз, прибыл местный отряд МЧС. Однако, пока что поиски крымчанина начать не удалось, спасатели ждут нормализации погодных условий.
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Евгения Парфентьева