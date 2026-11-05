Сибирячка хотела снять венец безбрачия и осталась без денег

05 ноября 2026, 13:20

МВД: жительницу Томска обманули со снятием венца безбрачия за 200 тысяч рублей

Фото: iStock/Oksana Zueva

Жительница Томска лишилась около 200 тысяч рублей, пытаясь избавиться от якобы обнаруженного у нее «венца безбрачия». Девушка обратилась за помощью к интернет-гадалке, которая предложила провести обряд снятия мистического проклятия. В итоге история закончилась обращением в полицию. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.