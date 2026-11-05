Сибирячка хотела снять венец безбрачия и осталась без денег
Жительница Томска лишилась около 200 тысяч рублей, пытаясь избавиться от якобы обнаруженного у нее «венца безбрачия». Девушка обратилась за помощью к интернет-гадалке, которая предложила провести обряд снятия мистического проклятия. В итоге история закончилась обращением в полицию. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.
По данным правоохранительных органов, томичка увидела в социальных сетях предложение платного гадания на картах Таро и решила воспользоваться услугой. После проведенного расклада незнакомка сообщила клиентке, что на ней якобы лежит «венец безбрачия», от которого необходимо как можно скорее избавиться.
Под предлогом проведения специального обряда собеседница начала регулярно просить у девушки деньги. В течение нескольких дней та переводила средства, в том числе на приобретение так называемых материалов, необходимых для ритуала.
Сомнения у жительницы Томска появились после очередной просьбы о переводе. На этот раз собеседница заявила, что ее банковская карта заблокирована, и попросила отправить дополнительную сумму. Такое объяснение насторожило девушку, после чего она решила обратиться в полицию, передает Сiбдепо.
В общей сложности пострадавшая перечислила неизвестным около 200 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства мошенничества и лиц, причастных к хищению денежных средств.
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