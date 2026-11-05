Ивент-менеджер из Москвы получила 7 суток ареста за метание штанов в полицейских
В столице арестовали ивент-менеджера, которая бросала свои штаны в полицейских. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В ночь с воскресенья на понедельник 29-летняя Евгения (имя изменено) пила алкоголь в баре в центре Москвы. Около 4 утра 2 ноября на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу по вызову на дебош приехали сотрудники полиции. Они попытались задержать девушку, но она стала сопротивляться и вести себя агрессивно.
После доставки в КПЗ Евгения попробовала выбить дверь спецприёмника и начала бросать штаны в полицейских. На заседании виновница признала свою вину и рассказала, что не контролировала себя, так как пила в баре коктейли после пива. Суд назначил ей семь суток административного ареста за мелкое хулиганство.
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