В Челябинске MacBook с повреждённым проводом взорвался и устроил пожар
В Челябинске у девушки взорвался ноутбук компании Apple с повреждённым проводом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Потерпевшая пользовалась зарядным устройством, хотя его кабель давно деформировался, и из него торчали оголённые провода. Повреждение её не смущало, поскольку устройство продолжало работать.
Во время очередной подзарядки ночью раздался взрыв. Провод закоротило, искры полетели прямо на кровать. Покрывало вспыхнуло — на нём остались прожжённая дыра и следы копоти. Сам MacBook расплавился. Девушка сразу позвонила в службу 112. Серьёзного пожара не произошло. Спасатели посоветовали не рисковать с восстановлением и выбросить повреждённый ноутбук.
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