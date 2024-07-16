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Сильный хлопок в небе напугал жителей Краснодара

16 июля 2024, 12:00
Фото: istockphoto/frentusha

Фото: istockphoto/frentusha

16 июля в 10:50 по московскому времени в небе над Краснодаром прозвучал сильный хлопок. Он был слышен в разных районах города, а также в его окрестностях.


Хлопок также услышали жители аула Новая Адыгея и посёлка Яблоновский, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара. Многих горожан изрядно напугал необычно громкий звук в небе, напоминающий взрыв.

По сообщению МЦУ, хлопок, предположительно, связан с преодолением самолётом звукового барьера. В региональном управлении МЧС инцидент никак не прокомментировали. Как уточнили в единой дежурной диспетчерской службе Краснодара, никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях от сотрудников экстренных служб к ним не поступало.

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