Жители Ступинского района слышали два взрыва от уничтожения БПЛА ВСУ

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Жители Ступинского городского округа услышали минувшей ночью два взрыва от уничтожения противовоздушной обороной украинского беспилотника. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, громкий хлопок произошел около 4:50 утра примерно в 60 км к югу от Москвы. По словам местных жителей, всего было слышно два взрыва. Один из них был такой силы, что затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.
Напомним, в ночь на 11 июля в Ступинском городском округе был сбит украинский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона разрушений нет. Также никто не пострадал.
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Элина Позднякова