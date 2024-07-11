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Жители Ступинского района слышали два взрыва от уничтожения БПЛА ВСУ

11 июля 2024, 07:52
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Жители Ступинского городского округа услышали минувшей ночью два взрыва от уничтожения противовоздушной обороной украинского беспилотника. Об этом пишет Shot.


Согласно сообщению, громкий хлопок произошел около 4:50 утра примерно в 60 км к югу от Москвы. По словам местных жителей, всего было слышно два взрыва. Один из них был такой силы, что затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

Напомним, в ночь на 11 июля в Ступинском городском округе был сбит украинский беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона разрушений нет. Также никто не пострадал.

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В подмосковных Химках вспыхнул пожар на предприятии
11 июля 2024, 08:41

Фото: istockphoto/grafoto

В подмосковных Химках горит предприятие по производству керамических плит. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако позже увеличилась до 5000.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.

В настоящее время причины пожара неизвестны. Информации о пострадавших нет.

Прежде сообщалось на возгорании на нефтебазе в Волгоградской области. Возгорание началось после атаки дронов на объект. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российский военный забил до смерти подругу и получил десять лет колонии
В Абакане военного осудили на 10 лет за самоволку и убийство знакомой
11 июля 2024, 08:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам тюремного заключения военного Афанасия Санникова за уклонение от службы и избиение до смерти знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
Отмечается, что 6 июня 2022 года осужденный оставил воинскую часть поскольку не желал далее исполнять свои обязанности. Спустя некоторое время Санников отдыхал в компании своей подруги. В процессе распития алкогольных напитков между ними завязалась ссора, тогда мужчина попросил ее уйти, однако та отказалась.

Санников избил потерпевшую руками и ногами по голове и телу, после чего нанес несколько ударов рукояткой ножа в живот и грудь женщины. Пострадавшую госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.

Вскоре злоумышленника задержали правоохранительные органы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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В российском регионе студента осудили за сотрудничество с СБУ
Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену
11 июля 2024, 07:29

Фото: iStock/txking

Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что молодой человек передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации воинских подразделений в зоне спецоперации. Согласно информации УФСБ, студент, с помощью социальных сетей, выполнял задание Службы безопасности Украины.

Уточняется, что злоумышленник полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Ранее сообщалось, что на охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
Собянин: ПВО сбила летевший к Москве БПЛА в Ступино
11 июля 2024, 05:35

Фото: iStock/MikeMareen

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
Разрушения и пострадавшие на месте падения обломков отсутствуют, специалисты экстренных служб выехали к месту происшествия, сообщил градоначальник Собянин.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области.

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ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

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#волгоградская область
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Беспилотники обесточили город в российском регионе
Губернатор Гладков: Грайворон остался без света после атаки БПЛА
11 июля 2024, 02:39

Фото: iStock/happyphoton

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) улицы Грайворона в Белгородской области остались без света. Об инциденте сообщил губернатор российской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на парковку во дворе жилого дома. В результате были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, никто из мирных жителей не погиб и не пострадал.

«Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая», – написал губернатор.

Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что возможность взятия российскими войсками под контроль Волчанска в Харьковской области позволит им защитить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать наступление на Харьков.

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#харьков
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Мирный житель пострадал в ходе обстрела ВСУ российского региона
Гладков: мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ поселка Красное
10 июля 2024, 23:45

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале глава российского региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора области, обстрелу вновь подверглось село Красное Шебекинского городского округа. В результате один человек получил проникающее ранение в поясницу и осколочные ранения в голову и руку, его госпитализировали работники медицинской службы.

Кроме того, в Борисовском районе дрон-камикадзе взорвался в саду одного из домов, выбив окно и повредив легковой автомобиль. В селе Зозули после очередной атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся припаркованный комбайн, пожар был потушен.

Вечером в среду, 10 июля, по всей Белгородской области объявили ракетную опасность.

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МВД РФ объявило в розыск бывшего главу харьковского ФК «Металлист» Ярославского
10 июля 2024, 22:35

Фото: istockphoto/z1b

МВД России объявило в розыск бывшего президента харьковского футбольного клуба «Металлист», бизнесмена и экс-депутата Рады Александра Ярославского. Соответствующая информация появилась в базе розыска российского ведомства.
«Александр Владиленович Ярославский, 05.12.1959. Разыскивается по статье УК», – отмечается в базе.
При этом номер и часть статьи уголовного розыска, по которой разыскивают Ярославского, на данный момент не указана.

Ранее стало известно, что МВД РФ начало разыскивать бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. Название конкретной статьи уголовного кодекса при этом также не указывалось.

Однако до этого в украинских СМИ появилась информация, что Боголюбов нелегально сбежал с Украины в Польшу, либо обойдя официальные пункты пропуска, либо при помощи поддельного паспорта.

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#ук
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#розыск
#россия
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МВД РФ разыскивает экс-акционера Приватбанка украинского миллиардера Боголюбова
10 июля 2024, 21:45

Фото: iStock/???? ??????

МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова. Информация об этом появилась в базе розыска российского ведомства.
«Боголюбов Геннадий Борисович. 20.01.1962. Разыскивается по статье УК», – отмечено в базе. Название конкретной статьи уголовного кодекса при этом не указывается.
В воскресенье, 7 июля, в украинских СМИ появилась информация, что Боголюбов нелегально сбежал с Украины в Польшу, обойдя официальные пункты пропуска, либо при помощи поддельного паспорта. В пресс-службе бизнесмена подтвердили информацию о его отъезде, но отметили, что он покинул страну совершенно законно.

Накануне, 9 июля, Госбюро расследований Украины заочно предъявило ему обвинение в нелегальном пересечении границы и незаконном завладении чужим паспортом.

До этих событий сообщалось, что Боголюбов давно хочет сбежать с Украины, боясь ареста по делу Игоря Коломойского*, однако власти запретили ему выезд.

По данным Нацбанка Украины, до национализации Геннадий Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций Приватбанка, остальные находились под контролем Коломойского*.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
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#пропуска
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#розыск
#мвд
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МВД проверит запись, где человек хочет выгнать девушку из поезда из-за прически
МВД проверит видео, где мужчина выгоняет певицу Ермак из вагона метро в Москве
10 июля 2024, 21:24

Фото: istockphoto/blinow61

Полицейские проверят видеозапись, где лысый россиянин пытается выгнать певицу Анастасию Ермак из вагона в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
«Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети интернет видеоролика, на которых запечатлен конфликт между гражданами, произошедший, предположительно, в вагоне электропоезда Сокольнической линии столичного метро. Проводится проверка», — прокомментировали там.

В ведомстве добавили, что на данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на исполнительницу Анастасию Ермак и ее спутника напал неизвестный гражданин. Перед этим агрессор снимал видео и задавал вопросы девушке о ее национальности. Получив ответ, он начал нецензурно выражаться, пиная друга потерпевшей. По ее словам, никто из присутствующих пассажиров не стал вмешиваться в конфликт.

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