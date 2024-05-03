Жители Петербурга пожаловались на громкий хлопок

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Жители входящих в состав Санкт-Петербурга городов Пушкина и Павловска рассказали о прозвучавшем в этом районе громком звуке. Об этом пишет портал «Фонтанка.ру».
Сообщается, что в одном из зданий после хлопка выбило стекла. Очевидцы описали звук как громкий хлопок. Известно, что прозвучал он около 07:00 по московскому времени.
Местная жительница отметила, что в прошлом году похожий взрыв слышался 26 апреля. Причины произошедшего не уточняются. На месте работают оперативные службы.
Прежде сообщалось о попытке ВСУ атаковать территорию Крымского полуострова с использованием беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российской системе ПВО удалось сбить дрон. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
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