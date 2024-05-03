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Жители Петербурга пожаловались на громкий хлопок

«Фонтанка»: жители Пушкина и Павловска в Петербурге сообщили о громком хлопке
03 мая 2024, 09:46
Фото: istockphoto / Sergii Vasylchenko

Фото: istockphoto / Sergii Vasylchenko

Жители входящих в состав Санкт-Петербурга городов Пушкина и Павловска рассказали о прозвучавшем в этом районе громком звуке. Об этом пишет портал «Фонтанка.ру».

Сообщается, что в одном из зданий после хлопка выбило стекла. Очевидцы описали звук как громкий хлопок. Известно, что прозвучал он около 07:00 по московскому времени.

Местная жительница отметила, что в прошлом году похожий взрыв слышался 26 апреля. Причины произошедшего не уточняются. На месте работают оперативные службы.



Прежде сообщалось о попытке ВСУ атаковать территорию Крымского полуострова с использованием беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российской системе ПВО удалось сбить дрон. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

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#взрыв
#жители
#санкт-петербург
Группу российских полицейских обвинили в организации незаконной миграции
Семерым рязанским полицейским предъявили обвинение в организации миграции
03 мая 2024, 10:42

Фото: iStock/Dzurag

Семерым полицейским из Рязанской области предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, в регионе действовала группа полицейских, которые помогали подельникам ставить граждан на миграционный учет.

Одна из фигурантов уголовного дела занимала должность замначальника отдела по работе с гражданами РФ в УМВД по Рязанской области.

Прежде сообщалось, что в связи с нововведениями, прибывшие на территорию России иностранные граждане будут заполнять специальную форму, установленную МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#мигранты
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Стало известно, кто расстрелял охранника гостиницы «Украина»
В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене»
03 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/nixki

В Москве бизнесмен расстрелял охранника гостиницы «Украина» и скрылся на «Гелендвагене». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, ночью 28 апреля полицейские выехали на Кутузовский проспект из-за сообщения о стрельбе. На месте происшествия они увидели раненного в голову мужчину. Пострадавшим оказался охранник гостиницы. По его словам, машина остановилась напротив него. Стекло опустилось и водитель выстрелил ему в голову. Мужчине повезло, пуля лишь поцарапала ему голову. Его увезли в больницу, где обработали и зашили рану.

Отмечается, что стрелявшего зовут Арменак. Он был пьян и без прав. Автомобиль числился на дорожно-разметочной компании «Век», учредителем которой был Арменак. В отделе полиции у мужчины нашли глаткоствольное ружье, а в карманах джинс три пакетика с наркотиками. Бизнесмену грозит три уголовных дела.

Ранее в Москве арестовали мужчину, пытавшегося зарезать бывшую жену в ТЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полицейские
#мужчина
#происшествия
#ружье
#машина
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В российском регионе загорелась воинская часть, пострадали два солдата
Е1.ru: в Екатеринбурге загорелась воинская часть, два человека пострадали
03 мая 2024, 10:31

Фото: iStock/Diy13

В Екатеринбурге произошло возгорание в здании воинской части. Об этом пишет портал Е1.ru.
По данным издания, задымление произошло в туалете. Всех солдат экстренно эвакуировали из казармы, однако двое из них всё же пострадали. Они получили незначительные травмы, необходимая медицинская помощь была оказана оперативно.

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт возгорания.

По предварительным данным, огонь мог распространиться из-за неисправностей в электропроводке. Причины происшествия устанавливаются.

Пожарным удалось оперативно потушить пожар и не допустить распространения огня на соседние постройки.

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#екатеринбург
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#солдаты
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Подмосковные спасатели избавили подростка от застрявшей на пальце военной игрушки
03 мая 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Тринадцатилетний житель Павловского Посада застрял пальцем в игрушечном автомате, для освобождения потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С сообщением о происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась мать подростка. Она рассказала, что игрушечный автомат заклинило, её сын попытался поправить механизм пальцем, но палец крепко застрял и начал болеть», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно выехали на вызов, по приезде они с помощью специального инструмента освободили палец подростка из ловушки. По счастью, автомат не успел причинить сильный вред, помощь врачей мальчику не понадобилась.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли четырехлетней девочке в Сергиевом Посаде, которая застряла ногой между кабиной лифта и межэтажным перекрытием.

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Жители Петербурга пожаловались на громкий хлопок

В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами

Житель подмосковной деревни нашёл в своём сарае гранату времён ВОВ
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#подросток
#игрушки
#мособлпожспас
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В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
SHOT: девушка обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
03 мая 2024, 10:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В подмосковном Пушкино девушка обвинила родного дядю в регулярных изнасилованиях, которые он совершал годами. По словам школьницы, мужчина домогался её с 11 лет и заставлял молчать, угрожая детдомом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
17-летняя девушка только сейчас смогла признаться, что на протяжении шести лет подвергается насилию со стороны своего дяди. В 2018 году мать школьницы лишили родительских прав, отец отказался от нее ещё при рождении, поэтому 11-летнюю девочку взяли под опеку бабушка с дедушкой. С ними вместе проживает их тридцатилетний сын, который является дядей пострадавшей.

Как рассказала девушка, первое изнасилование произошло в 2018 году, после чего педофил сделал свои преступления регулярными и издевался над маленькой девочкой каждые несколько недель. Если племянница оказывала сопротивление, то мужчина начинал ее бить.

Отмечается, что девочка боялась кому-либо рассказывать о происходящих ужасах, поскольку её бы отправили в детский дом, где преступник обещал ей устроить «серьёзные проблемы».

Обратиться к полицейским пострадавшая решилась только сейчас, когда ей осталось менее полугода до совершеннолетия. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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Жителя Бурятии обвинили в убийстве пасынка и сокрытии тела в стиральной машине

В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии
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#полиция
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Российский военный трижды оставлял часть и получил восемь лет колонии
В Томске военного приговорили к восьми годам за уклонение от службы
03 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/OlFedv

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 8 годам тюремного срока военного Константина Бабенко за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что в мае прошлого года солдат решил оставить службу, после чего вернулся на нее только в начале августа. Осенью та же ситуация повторилась.

В результате в декабре Бабенко задержали сотрудники правоохранительных органов. Свое наказание военнослужащий будет отбывать в колонии строгого режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ. В сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ.

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Прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ

Житель Иркутской области натравил ротвейлера на полуторагодовалую девочку
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#наказание
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#солдат
#спецоперация
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Житель Иркутской области натравил ротвейлера на полуторагодовалую девочку
03 мая 2024, 09:44

Фото: iStock/alberto clemares expósito

В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка. Об этом информирует СУСК РФ по Иркутской области.
35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью была в гостях у своего знакомого и распивала с ним алкоголь. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Женщина вывела дочь из дома и вызвала такси.

Однако уехать они не успели, поскольку пьяный хозяин дома спустил с цепи своего ротвейлера и натравил на маленькую девочку, сам же стал избивать женщину. Пострадавшей удалось вырваться самой и спасти дочь, после чего они отправились в больницу.

Девочка госпитализирована с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Во время проведения следственных мероприятий агрессивная собака была ликвидирована.

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В Омске задержали мужчину, стрелявшего по 9-летнему мальчику из пневмата

Девочка получила травмы из-за укуса домашней собаки на Кубани
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В Красногорске мужчина обокрал квартиру с помощью швабры
03 мая 2024, 09:37

Фото: iStock/Ade Theou

55-летнего ранее судимого мужчину задержали по подозрению в совершении квартирной кражи в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина вечером проходил по улице Жуковского и заметил на втором этаже приоткрытое балконное окно. По решётке, установленной на первом этаже, он забрался на балкон, с помощью найденной там же швабры через щель открыл балконную дверь и проник в квартиру.

«Злоумышленник обыскал жилище и забрал приставку цифрового телевидения, планшет, ноутбук, беспроводные наушники и зарядное устройство. Добычу он сложил в пакет и сбежал так же, как вошёл — через балкон. Общий материальный ущерб от кражи составил 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели отследить маршрут передвижения похитителя и задержали его на рабочем месте. Украденные вещи были обнаружены по месту его проживания.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#красногорск
#кража
#криминал
#полиция
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Автопогрузчик задавил подростка на лесопилке в Канске
Подросток погиб под колесами автопогрузчика на лесопилке в Канске
03 мая 2024, 09:16

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Подросток погиб под колесами автопогрузчика лесопилке в Канске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные прокуратуры Красноярского края.
Инцидент произошел минувшей ночью. 17-летний подросток трудился кочегаром на территории лесопромышленного предприятия в Канске. Во время происшествия несовершеннолетний ехал на вилочном захвате погрузчика, но не удержался и упал под его колеса.

От полученных травм молодой человек скончался в районной больнице.

В отношении 41-летнего автопогрузчика возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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