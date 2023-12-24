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Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» в Москве

112: Lamborgini Urus насмерть сбил человека на Ленинградском шоссе в Москве
24 декабря 2023, 20:44
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает 112.
По предварительной информации, за рулем находилась 33-летняя владелица сети салонов красоты Grushka Алена Грушка. Авария произошла в районе восьми вечера.

Сообщается, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, Грушка не успела затормозить. На данный момент на месте работают оперативные службы.


Обстоятельства трагедии выясняются. Участок дороги в районе 19-го дома на Ленинградском шоссе временно перекрыт.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека.

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#авария
#дороги
#шоссе
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#мужчина
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В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии
24 декабря 2023, 19:21

Фото: istockphoto/galitskaya

В отношении тюменского тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о надругательствах над детьми.
РЕН ТВ сообщает, что тренер-педофил совершал действия сексуального характера по отношению к малолетним в помещении торгового центра.

В августе 2023 года тренер изнасиловал ученицу 6 класса в своей квартире.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали в августе 2023 года. 1 сентября судом было удовлетворено ходатайство следствия. Мужчина отправлен в СИЗО.

Ранее в Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.

URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.

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#дети
#подростки
#насилие
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В московском метро конфликт пассажиров закончился поножовщиной
24 декабря 2023, 18:38

Фото: istockphoto/Artem Cherednik

В вагоне столичного метро на фиолетовой ветке между пассажирами возник конфликт и закончился поножовщиной.
Участников конфликта задержали, сообщает МВД Медиа.

В вагоне, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, случился конфликт между мужчинами. Мужчина достал предмет, который похож на нож. Оппонент, заметив холодное оружие в руке, попытался выхватить его. В итоге получил резаную рану.

Виновники инцидента доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожий мужчина снегом тушил женщину, которая начала гореть. В Telegram-канале РЕН ТВ сообщается, что пострадавшую после инцидента госпитализировали со множеством ожогов. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По слова её матери, две недели назад дочери пришла выписка из налоговой с большим долгом.

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#метро
#москва
#новости
#происшествие
#нож
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В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи
24 декабря 2023, 18:15

Фото: istockphoto/Natalia Bushkevich

На севере Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после того, как судно компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами во время шторма «Пиа».
Датский телеканал DR сообщает, что судно Mayview двигалось из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. На Европу обрушился шторм. Из-за этого 22 декабря в Северном море потеряли 46 контейнеров с товарами.

Помимо обуви на пляжи выбросило медицинское оборудование и колеса для тачек.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер частично сорвал крышу жилого дома в Сочи и вырвал с корнями более шести десятков деревьев, сообщает РИА Новости. Мэр города Алексей Копайгородский призвал местных жителей не выходить на улицу и остаться дома.

Один человек уже погиб, его придавило упавшим деревом. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла поздним вечером в субботу, 23 декабря, на сочинской улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм.

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#новости
#море
#происшествие
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В Москве в убийстве двух девушек подозревают гражданина Узбекистана
24 декабря 2023, 18:05

Фото: istockphoto/ohishiistk

За сутки в столице нашли тела двух девушек. В убийствах подозревают гражданина Узбекистана.
Baza пишет, что труп первой жертвы, 25-летней Влады, нашли в доме на Мукомольном проезде. Вечером 23 декабря жители дома услышали крики о помощи и позвонили в полицию. В это же время Влада успела позвонить подруге по видеосвязи. Она сказала, что её убивают.

Правоохранители оперативно приехали по вызову. Спасатели вскрыли дверь квартиры, но было поздно. Внутри квартиры лежал труп девушки. Вместе с ней в квартире находился Алексей Варакин. Предварительно сообщается, что он пришёл к знакомой и во время конфликта ударил Владу в шею.

На допросе Варакин признался в убийстве ещё одной девушки. По его словам, он убил её несколько дней назад в гостинице на востоке столицы.

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#происшествие
#новости
#убийство
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В Санкт-Петербурге скончался ребёнок, который получил травму в квартире
24 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto/AgFang

Питерские врачи не смогли спасти жизнь ребёнку, госпитализированного в одну из больниц Колпинского района.
«Фонтанка» пишет, что ребёнок травмировался в квартире. По словам родителей, ребёнок упал с дивана на ковер и ударился затылком.

24 декабря ребёнку вызвали скорую помощь на бульвар Трудящихся в Колпино. 10-месячного мальчика доставили в 22-ю городскую больницу в состоянии клинической смерти.

Врачи не смогли спасти жизнь ребёнку.

Известно, что малыш рос в полной и благополучной семье.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в штате Флорида в США, сообщила полиция города Окала. В результате один человек погиб, а одну пострадавшую доставили в больницу для оказания ей медицинской помощи.

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#происшествие
#дети
#новости
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На Алтае 15 человек, включая детей, обратились к медикам после посещения кафе
24 декабря 2023, 17:02

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Пятнадцать человек, в том числе трое детей, обратились к медикам после посещения кафе в Заринске Алтайского края. Об этом РИА Новости сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина.
Сообщается, что у всех пострадавших есть жалобы на плохое самочувствие. По факту инцидента проводится проверка.

Прокурору Заринска также поручено взять ситуацию на особый контроль и предпринять необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в Братске в кафе, где отравились шаурмой 103 человека, обнаружена сальмонелла. Минздрав Иркутской области сообщил о 103 пострадавших. Из них 46 находятся в больнице, включая 9 детей. Все они отравились шаурмой. Помимо сальмонеллы проверка показала, что в кафе нарушили техпроцесс готовки.

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#минздрав
#проверка
#жалобы
#кафе
#видео
#контроль
#меры
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В Санкт-Петербурге мужчина потушил снегом загоревшуюся женщину
24 декабря 2023, 16:15

Фото: istockphoto/MangTeng

В Санкт-Петербурге прохожий мужчина снегом тушил женщину, которая начала гореть.
В Telegram-канале РЕН ТВ сообщается, что пострадавшую после инцидента госпитализировали со множеством ожогов. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По слова её матери, две недели назад дочери пришла выписка из налоговой с большим долгом.

По мнению женщины, именно большой долг мог спровоцировать обострение состояния. Сообщается, что пострадавшая нигде не работала.

Ранее сообщалось, что 30 машин и нежилой дом сгорели на автостоянке в центре Читы. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.

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#санкт-петербург
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#новости
#люди
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В Нижнем Новгороде пропала 14-летняя девочка, ушедшая из дома без верхней одежды
24 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

В Нижнем Новгороде почти сутки ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома без верхней одежды.
«НГС» сообщает, что 23 декабря 14-летняя Мария Романова ушла из дома на улице 40 лет Победы в одном платье. В руках она несла большие пакеты. Позже выяснилось, что в пакетах были пуховик и рюкзак.

Ориентировка на несовершеннолетнюю опубликована в группе поискового отряда «Рысь» во «ВКонтакте».

Сообщается, что в последний раз близкие заметили школьницу днём 23 декабря.

Сегодня волонтеры опубликовали в соцсетях новое фото с камеры видеонаблюдения. Там видно, что девушка уже одета в черный пуховик.

Поиски продолжают.

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#происшествие
#новости
#нижний новгород
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В Подмосковье на берегу Москвы-реки обнаружен гранатомет с боеприпасом
24 декабря 2023, 15:37

Фото: iStock/Diy1

Гранатомёт иностранного производства с боеприпасом внутри обнаружен на берегу Москвы-реки в Подмосковье. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По данным источника, оружие с иностранной маркировкой увидел житель села Рыболово Раменского городского округа, в результате чего мужчина вызвал сотрудников экстренных служб. В процессе осмотра было установлено, что внутри гранатомета находится боеприпас.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства попадания гранатомета в село. Оружие отправлено на дополнительную экспертизу.

Ранее сообщалось, что граната Ф-1 была обнаружена в электрощитовой в жилом доме, который расположен на западе российской столицы. Как стало известно, дом расположен на Большой Филевской.

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