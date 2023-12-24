Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» в Москве

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Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает 112.
По предварительной информации, за рулем находилась 33-летняя владелица сети салонов красоты Grushka Алена Грушка. Авария произошла в районе восьми вечера.
Сообщается, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, Грушка не успела затормозить. На данный момент на месте работают оперативные службы.
Обстоятельства трагедии выясняются. Участок дороги в районе 19-го дома на Ленинградском шоссе временно перекрыт.
Ранее сообщалось, что в результате аварии на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека.
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Сообщается, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, Грушка не успела затормозить. На данный момент на месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в результате аварии на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека.
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Екатерина Коршунова