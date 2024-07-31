Сильный пожар вспыхнул на северо-западе Рима

Зверский убийца Александр Пичушкин совершал преступления, подражая своему кумиру – маньяку Андрею Чикатило. Однако у последователя душегуба был индивидуальный ритуал. Убивая людей, он расставлял за каждую жертву по фигуре на шахматной доске. О странностях и привычках одного из самых жестоких убийц в криминальной истории расскажет редакция «Радио 1».