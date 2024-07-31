Сильный пожар вспыхнул на северо-западе Рима

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Сильный пожар вспыхнул в одном из кварталов Рима. Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что возгорание произошло в квартале на склонах Монте-Марио на северо-западе города.
Из нескольких зданий были экстренно эвакуированы люди. Также в срочном порядке эвакуировали локальную студию гостелевидения RAI и астрономическую обсерваторию.
По данным издания, уже загорелись несколько автомобилей. Есть вероятность того, что огонь перекинется на другие машины.
К тушению пожара привлечены несколько расчётов пожарных и специализированная техника, включая пожарные вертолёты.
Ранее сообщалось, что в пожаре на юго-западе Москвы погибла пожилая женщина.
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Из нескольких зданий были экстренно эвакуированы люди. Также в срочном порядке эвакуировали локальную студию гостелевидения RAI и астрономическую обсерваторию.
По данным издания, уже загорелись несколько автомобилей. Есть вероятность того, что огонь перекинется на другие машины.
К тушению пожара привлечены несколько расчётов пожарных и специализированная техника, включая пожарные вертолёты.
Ранее сообщалось, что в пожаре на юго-западе Москвы погибла пожилая женщина.
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Анастасия Чинкова