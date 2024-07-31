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Гладков: в Шебекино загорелась жилая многоэтажка после ночного обстрела ВСУ

31 июля 2024, 06:54
Фото: istockphoto/abadonian

Фото: istockphoto/abadonian

Многоэтажный жилой дом загорелся в белгородском Шебекино после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем тг-канале. По его данным, противник несколько раз за ночь обстрелял приграничный город.
«Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия», — заявил Гладков.
Тг-канал Shot со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что Шебекино обстреляли кассетными боеприпасами, и один из снарядов угодил в многоэтажку, после чего разгорелся сильный пожар.



Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Ранее врио губернатора Смирнов сообщал, что в соседней Курской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на одном из объектов. Глава региона отметил, что перед происшествием не сработал сигнал тревоги.

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#пожар
#дом
#происшествия
#всу
#белгородская область
В Москве начался суд над генералом ФТС Мурышовым по делу о коррупции
31 июля 2024, 07:48

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве начался суд над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, который отвечал за борьбу с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно статье, Мурышова обвиняют в получении взяток на суммы 1,4 миллиона и 700 тысяч рублей, однако сам генерал вину свою не признает. Кроме того, в его деле также фигурирует директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко. По данным следствия, именно он был посредником Мурышова.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года, после задержания советника главы ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. Тогда в его машине сотрудники ФСБ нашли 1,4 миллиона рублей, которые ранее были помечены.

Окороков сразу же решил сотрудничать со следствием и рассказал, что деньги предназначены для Мурышова. Считается, что взятку ему дали некие руководители компаний во избежание дополнительных таможенных проверок.

В феврале 2023 года генерала арестовали, вместе с ним в СИЗО отправили Окорокова и Нестеренко.

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.

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#сизо
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Подрывник ж/д путей в Рязани Сидики признался в атаке дронов на военный аэродром
31 июля 2024, 05:23

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве ж/д путей в Рязанской области в 2023 году, дал признательные показания в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырех беспилотников. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Дроны, о которых идет речь, были самодельными, он изготовил по чертежам украинской разведки, говорится в сообщении.
«Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подробно рассказал следствию детали своей атаки и также, как и с подрывом поезда, раскаялся в содеянном», — приводят слова собеседника из силовых структур.
ФСБ поймала 35-летнего Руслана Сидики в 2023 году. Его подозревают сразу в двух серьезных преступлениях — подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке дронов на военный аэродром в Рязани. Сообщалось, что украинцы обещали ему за это 15 тысяч долларов, однако вознаграждения террорист так и не получил.

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#аэродром
#поезда
#фсб
#разведка
#рязанская область
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Смирнов: в Курской области разгорелся пожар на одном из объектов после атаки ВСУ
31 июля 2024, 03:22

Источник фото: telegram-канал Алексея Смирнова

В Курской области на одном из объектов разгорелся пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем тг-канале. Глава региона отметил, что разберется, почему не сработал сигнал тревоги.
«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур», — написал он.
Смирнов также добавил, что уже работает на месте происшествия и выясняет последствия пожара, более детальную информацию он обещает сообщить позднее.

Ракетная опасность в Курской области была объявлена в 1:34 по мск.

Ранее сообщалось, что в Моздокском районе Северной Осетии сбили два беспилотника, обошлось без жертв и разрушений. Глава республики Сергей Меняйло напомнил, что категорически запрещено снимать и распространять фотографии и видео с отражением атаки дронов и местами их падения, чтобы противник не мог использовать их в своих целях.

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#пожар
#происшествия
#опасность
#всу
#курская область
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В английском Саутпорте прошли беспорядки после убийства детей в студии танцев
31 июля 2024, 02:16

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В английском городе Сатупорт прошли беспорядки, вылившиеся в столкновения с полицией, на фоне трагедии 29 июля, когда подросток с ножом убил детей в танцевальной студии. Об этом сообщает телеканал Sky News. Протестующие бросались бутылками и мусорными баками в полицейских и жгли их машины, несколько сотрудников пострадали, говорится в материале.
По данным телеканала, основные беспорядки проходили возле одной из мечетей, а их участники, предположительно, — члены ультрправой группы «Лига английской обороны».

Уточняется, что на данный момент обстановка на улицах постепенно нормализуется.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток с ножом напал на детей в танцевальной студии, три девочки шести, семи и девяти лет погибли, еще восемь детей получили ножевые ранения, пять из них находятся в критическом состоянии. Также двое взрослых пострадали и находятся в критическом состоянии.

Полиция заявляет, что случившееся никак не связано с терроризмом, имя нападавшего не раскрывается.

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#полиция
#подросток
#протесты
#столкновение
#великобритания
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Стало известно, как в Мали отомстили за атаку на колонну ЧВК «Вагнер»
Mash: в Мали авиаударом уничтожили базу туарегов за атаку на ЧВК «Вагнер»
30 июля 2024, 23:46

Фото: iStock/deepspace

В Мали нанесли авиаудар по занятому туарегами городу Тинхаватин в ответ на их атаку на колонну ЧВК «Вагнер», база боевиков полностью уничтожена. Об этом сообщает тг-канал Mash. Также в результате удара ликвидированы около 40 террористов, говорится в сообщении.
По данным издания, в ночь на 28 июля вагнеровцы и вооруженные силы Мали бились именно за Тинхаватин, отразив несколько атак радикалов из группировки «Координация движений Азавада».

О том, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировки «Координация движений Азавада» стало известно в ночь на 28 июля. По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.

Mash заявляет, что в руках у туарегов до сих пор находятся пленные — штурмовик и боевой медик, и по предварительным данным, вагнеровцы предлагали за них выкуп в размере 100 тысяч долларов за каждого.

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#вагнер
#чвк
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Разведка Украины пообещала подданство Великобритании рязанскому подрывнику
30 июля 2024, 22:23

Фото: istockphoto/nevenmn

Подданство Соединенного Королевства пообещала украинская разведка подрывнику из Рязани Руслану Сидики*. Как сообщает ТАСС, он имеет российское и итальянское гражданство. Фигуранта обвиняют в подрыве ж/д полотна под Рязанью в прошлом году. Получив гражданство Великобритании, мужчина, по словам правоохранителей, хотел скрыться на европейской территории.
«ГУР Украины пообещало Сидики за совершение террористических актов на территории РФ подданство Великобритании, с помощью которого обвиняемый планировал скрыться на территории одной из европейских стран», — сказал собеседник журналистам.

По материалам дела, Сидики после подрыва якобы получил от украинских спецслужб 15 тысяч долларов, однако позже выяснилось, что счетов за рубежом у него нет, а российские арестованы.

Денег Сидики не получил, со спецслужбами Украины он связался самостоятельно, которыми был завербован позже. Вину обвиняемый признал и в содеянном раскаялся.

По информации СК, подрыв поезда между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью произошел 11 ноября прошлого года, с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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#мир
#украина
#теракт
#криминал
#новости
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В Керчи более 50 тыс. человек остались без света
На востоке Крыма 53 тыс. человек остались без света из-за аварии на подстанции
30 июля 2024, 19:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Более 53 тысяч человек в Керчи и окрестных селах остались без света. Об этом написал первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своем Telegram-канале.
Уточняется, что электричество пропало по причине технологического нарушения на подстанции. Воронкин отметил, что из-за этого обесточило 362 трансформаторных подстанции, в том числе в селах Бондаренково, с. Егоров, Курортное, Войково, Глазовка и других.

На данный момент объемы требуемых к выполнению работ выясняются. Восстановить электроснабжение должны примерно через три часа.

Ранее вице-губернатор Евгений Горлов сообщил, что жители центральной части Севастополя остались без электричества. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Москвич обиделся на сотрудников продуктового и чуть не сжёг их вместе с магазином
SHOT: В Москве мужчина поджёг магазин у дома, пострадали два человека
30 июля 2024, 19:50

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

25-летний москвич поджёг продуктовый магазин в Москве, пострадали два человека. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сергей пришёл в круглосуточный магазин у своего дома на Нагорной улице. Как сообщили работники магазина, мужчина находился в нетрезвом состоянии и вёл себя неадекватно.

У Сергея завязался конфликт с двумя продавцами. После чего он сходил к автомобилю, достал из багажника канистру с бензином, облил вход магазина и поджёг.

Уточняется, что при пожаре пострадали и работники, и сам Сергей. Всех госпитализировали. Поджигателя сопровождали полицейские. У злоумышленники имеются ожоги третьей степени. Он уверяет, что работники магазина его избили и он таким способом решил себя защитить. По факту произошедшего проводится проверка.

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Торговали органами: родители поместили дочь в клинику из-за экзаменов и больше ее не нашли
30 июля 2024, 19:20

Фото: iStock/shironosov

Родители 17-летней студентки консерватории Глории Мартинес Руис согласились на госпитализации дочери в психиатрическую клинику по настоянию врача. Однако той же ночью, когда девушка была помещена в лечебницу, она бесследно исчезла. О том, что случилось с пациенткой и почему ее не могут найти более 30-ти лет расскажет редакция «Радио 1».

Диагноз студентки


На госпитализации студентки из Аликанта настояли врачи. Они были уверены, что девушка погубит себя и своих близких, если ее не изолировать. Началось все с того, что Глория стала отказываться от еды. Она испытывала постоянное чувство тревоги и предпочитала одиночество. Во время внезапных нервных срывов девушка рвала на себе одежду и ломала мебель. Приступы повторялись чаще, и обеспокоенные родители обратились к психиатру.

После нескольких приемов доктор поставила диагноз – стресс от переутомления. Оказалось, что студентка готовилась к экзаменам и сильно переживала.


Госпитализация Глории


Загородная клиника, куда определили Глорию, находилась в 40 км от Аликанта. В больнице практически не было других пациентов, коридоры были темными и пустыми. Мрачные стены и гнетущая обстановка не смутила отчаявшихся родителей. Они оставили дочь в клинике и отправились домой.

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Дом престарелых


Позже оказалось, что лечащий врач, настоявший на госпитализации девушки, является владельцем клиники. При этом лечебница не имела лицензии на оказание психиатрических услуг и по документам значилась, как дом престарелых.


Побег Глории из больницы


Глория испытала настоящий стресс после госпитализации. Она пыталась выскочить на улицу, кричала и просила отпустить ее к родителям. Санитары ввели пациентке двойную дозу успокоительного, связали по рукам и ногам. Через некоторое время девушка успокоилась и попросилась выйти в уборную. Тогда же она оттолкнула работников клиники, подбежала к окну и выпрыгнула.

Палата Глории располагалась на первом этаже. Однако вокруг здания была густая растительность, а за забором – густой лес. Девушка, находящаяся под действием сильного успокоительного, не могла покинуть территорию клиники самостоятельно.


Поиски пропавшей студентки



Фото: iStock/PeopleImages

Поиски пропавшей Глории продолжались несколько недель, однако найти ее так и не удалось. Позже одна из коллег заведующей клиникой проговорилась, что к срочной госпитализации девушки показаний не было. Однако этот факт прямо не доказывал вины доктора. Предполагалось, что клиника торговала человеческими органами и молодая девушка подходила по показателям в качестве донора.

Не исключалось также, что врачи могли переусердствовать с уколами, что привело к смерти пациентки.

Однако вина персонала лечебницы в исчезновении студентки так и не была доказана.

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