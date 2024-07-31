Гладков: в Шебекино загорелась жилая многоэтажка после ночного обстрела ВСУ

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Многоэтажный жилой дом загорелся в белгородском Шебекино после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем тг-канале. По его данным, противник несколько раз за ночь обстрелял приграничный город.
«Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия», — заявил Гладков.Тг-канал Shot со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что Шебекино обстреляли кассетными боеприпасами, и один из снарядов угодил в многоэтажку, после чего разгорелся сильный пожар.
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Ранее врио губернатора Смирнов сообщал, что в соседней Курской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар на одном из объектов. Глава региона отметил, что перед происшествием не сработал сигнал тревоги.
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