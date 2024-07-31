Смирнов: в Курской области разгорелся пожар на одном из объектов после атаки ВСУ

Источник фото: telegram-канал Алексея Смирнова
В Курской области на одном из объектов разгорелся пожар после атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем тг-канале. Глава региона отметил, что разберется, почему не сработал сигнал тревоги.
«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур», — написал он.Смирнов также добавил, что уже работает на месте происшествия и выясняет последствия пожара, более детальную информацию он обещает сообщить позднее.
Ракетная опасность в Курской области была объявлена в 1:34 по мск.
Ранее сообщалось, что в Моздокском районе Северной Осетии сбили два беспилотника, обошлось без жертв и разрушений. Глава республики Сергей Меняйло напомнил, что категорически запрещено снимать и распространять фотографии и видео с отражением атаки дронов и местами их падения, чтобы противник не мог использовать их в своих целях.
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