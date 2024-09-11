Силовики накрыли несколько борделей в Тульской области

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В Тульской области силовики накрыли сразу несколько притонов, которые работали под видом массажных салонов. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Во время операции некоторые заведения работали не в полную силу и некоторых девушек пришлось будить. Всего силовикам удалось задержать женщин от 19 до 35 лет и несколько клиентов.
При этом в кабинетах администрации изъяли 800 тысяч рублей и документы. Проституток задержали и увезли в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что в Дагестане арестован сотрудник ФСО, который присоединился к преступной группе. Основной целью этого сообщества было вовлечение женщин в проституцию через сеть притонов, маскирующихся под массажные салоны в городах Махачкала, Каспийск и Дербент.
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При этом в кабинетах администрации изъяли 800 тысяч рублей и документы. Проституток задержали и увезли в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что в Дагестане арестован сотрудник ФСО, который присоединился к преступной группе. Основной целью этого сообщества было вовлечение женщин в проституцию через сеть притонов, маскирующихся под массажные салоны в городах Махачкала, Каспийск и Дербент.
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Элина Позднякова