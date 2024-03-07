Полицейские задержали 11 сотрудниц борделя в центре Москвы

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В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали одиннадцать «жриц любви». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вчера в полицию города Москвы позвонила девушка и сообщила, что ее насильно удерживают в подсобке одного из интим-салонов в Оружейном переулке. Сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили, что по месту нахождения звонившей расположен ночной клуб. Была организована проверка развлекательного заведения.
В ходе проверки выяснилось, что в ночном клубе также находится притон, в котором женщины оказывают клиентам интим-услуги различного характера за денежное вознаграждение.
В результате задержанными оказались пятнадцать человек, среди которых большую часть составили молодые девушки.
Сейчас следствие проводит проверку наличия у них регистрации в Москве. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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В ходе проверки выяснилось, что в ночном клубе также находится притон, в котором женщины оказывают клиентам интим-услуги различного характера за денежное вознаграждение.
Сейчас следствие проводит проверку наличия у них регистрации в Москве. Другие подробности произошедшего устанавливаются.
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Мария Федоровцева