Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries

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Правоохранители проводят проверку в московских офисах Wildberries после пожара на складе маркетплейса на складе в Шушарах, об этом стало известно Telegram-канала SHOT.
По информации СМИ, прямо сейчас обыски проходят в головном офисе на Большом Каретном и в филиале на Ленинской Слободе. Прибытия правоохранителей также ожидается в офисе на Кировоградской.
Силовики изымают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в Шушарах.
Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли. 16 января стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт в мессенджере и пропал.
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Силовики изымают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в Шушарах.
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Евгения Парфентьева