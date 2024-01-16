SHOT: Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах сознался в поджоге

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Один из сотрудников сгоревшего в Шушарах склада Wildberries сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, расположенного в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. Предварительной причиной возгорания был назван поджог.
Как стало известно SHOT, 27 декабря один сотрудников сгоревшего склада написал в общий чат, что склад «скоро будет гореть». Тогда заявление никто всерьёз не воспринял, однако, две с половиной недели спустя, склад действительно сгорел. Вечером этого дня тот же сотрудник написал, что поджог совершил именно он. Коллеги передали информацию о сознавшемся в компетентные органы, после чего предполагаемый поджигатель удалил свой аккаунт в мессенджере и больше в чате не появлялся.
Напомним, компания всё ещё разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада.
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Как стало известно SHOT, 27 декабря один сотрудников сгоревшего склада написал в общий чат, что склад «скоро будет гореть». Тогда заявление никто всерьёз не воспринял, однако, две с половиной недели спустя, склад действительно сгорел. Вечером этого дня тот же сотрудник написал, что поджог совершил именно он. Коллеги передали информацию о сознавшемся в компетентные органы, после чего предполагаемый поджигатель удалил свой аккаунт в мессенджере и больше в чате не появлялся.
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Евгения Парфентьева