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SHOT: Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах сознался в поджоге

16 января 2024, 09:20
Фото: iStock/maxoidos

Фото: iStock/maxoidos

Один из сотрудников сгоревшего в Шушарах склада Wildberries сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, расположенного в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. Предварительной причиной возгорания был назван поджог.

Как стало известно SHOT, 27 декабря один сотрудников сгоревшего склада написал в общий чат, что склад «скоро будет гореть». Тогда заявление никто всерьёз не воспринял, однако, две с половиной недели спустя, склад действительно сгорел. Вечером этого дня тот же сотрудник написал, что поджог совершил именно он. Коллеги передали информацию о сознавшемся в компетентные органы, после чего предполагаемый поджигатель удалил свой аккаунт в мессенджере и больше в чате не появлялся.


Напомним, компания всё ещё разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада.

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#склад
#пожар
#поджог
#чат
#санкт-петербург
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Двое детей погибли во время пожара в Нижнем Новгороде
16 января 2024, 10:23

Фото: istock / Kara Capaldo

В результате пожара в доме в Нижнем Новгороде скончались два ребенка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.

Возгорание площадью 200 квадратных метра возникло на улице Гужевой. На месте происшествия было задействовано 21 спасатель и 7 единиц техники. Локализовать огонь удалось в 8:30, соседним домам ничего не угрожает. У дома частично обрушилась кровля. При разборе завалов найдены тела двух погибших.

По данным прокуратуры Нижегородской области, в доме проживала многодетная семья.

На место прибыли криминалисты, следователи и представители прокуратуры.

Ранее сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах признался в поджоге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#семья
#следователи
#возгорание
#происшествия
#пожар
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Дарью Трепову* доставили в Петербург на допрос
16 января 2024, 10:20

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Обвиняемую в совершении теракта Дарью Трепову* доставили на допрос в суд Санкт-Петербурга, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла на встречу дискуссионного клуба в питерском кафе «Патриот», которую проводил военкор Владлен Татарский. По версии следствия, Трепова* передала Татарскому статуэтку, которая была начинена взрывчаткой. В результате взрыва военкор погиб, ещё 42 человека получили ранения.

4 апреля 2023 года Трепову* арестовали. Следственный действия по делу о теракте длятся до сих пор. Сообщается, что Трепова* принесла в кафе взрывчатку, действую по указанию украинских кураторов.

В настоящий момент Трепова* находится в Первом западном окружном военном суде в Петербурга, где состоится допрос с её адвокатом Даниилом Берманом.

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#кафе
#патриот
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Гусев: В результате ночной атаки на Воронеж пострадали 35 квартир
16 января 2024, 10:11

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир, об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех десятиэтажных домов на улице Тепличной», - прокомментировал ситуацию Гусев.

Глава региона также сообщил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в местной школе, однако, за помощью туда пока никто не обратился. Горожане остались в гостях у родственников.

Напомним, при попадании осколков беспилотника в одну из воронежских квартир разгорелся пожар. Все вещи, находившиеся на балконе, выгорели, также пострадала мебель внутри квартиры.

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#квартиры
#воронеж
#атака
#беспилотник
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Неизвестные украли флешку из кабинета сотрудницы Госдумы
16 января 2024, 10:00

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Из кабинета сотрудницы Государственной думы украли флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пропажу флешки 41-летняя сотрудница ГД обнаружила 10 января, когда вышла на работу после новогодних праздников. Сперва она обратила внимание на беспорядок, образовавшийся на её столе. Некоторое время спустя она поняла, что у неё пропала флешка с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства. При этом, вся техника в кабинете была выключена из розеток.

Отмечается, что рабочие места ещё двоих сотрудников, которые находятся в одном кабинете с женщиной, остались нетронутыми. В результате, сотрудница Госдумы написала заявление в полицию.

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#рабочие места
#госдума
#кража
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В Новосибирске пропал 6-летний мальчик из Австрии
16 января 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Xavier_S

В Новосибирске пропал 6-летний мальчик, приехавший в город с мамой из Австрии.
NGS.RU пишет, что мальчик знает русский язык. Его мать родом из Сочи.

Женщина с мальчиком могли остановиться в Калининском районе. Там живёт тетя матери мальчика. Также есть версия, что они уехали к родственникам в Краснодарский край.

Другие подробности не сообщаются.

Тех, кому известно местонахождение семьи, просят сообщить об этом по номерам телефона: 8 (913) 794-11-87, 8 (383) 241-0764, 241-07-06 или 271-67-08.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе города Екатеринбург пропали две девочки 14 и 13 лет. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв» на своей странице «ВКонтакте».

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#дети
#родители
#полиция
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Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Балашихи 400 тыс рублей
16 января 2024, 09:12

Фото: iStock/Diy13

Мошенники, инсценирующие звонок от близкого, якобы попавшего в ДТП, забрали у 64-летней жительницы Балашихи 400 тысяч рублей. Курьера, доставившего деньги преступникам, удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию о преступлении сообщила сама потерпевшая. Она рассказала, что ей позвонила девушка, которая назвалась её дочерью, и плачущим голосом рассказала, что стала виновницей ДТП и теперь нужны деньги, чтобы откупиться. Потом трубку взял «следователь», который объяснил, что уголовной ответственности можно избежать, если заплатить 400 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, передала требуемую сумму курьеру, а потом догадалась, что стала жертвой обмана», — говорится в сообщении.

Полиции удалось установить маршрут следования курьера и задержать его по месту жительства — в Балашихе. Им оказался 31-летний уроженец Магадана. Мужчина рассказал, что его работа состояла в сборе денег по адресам, которые ему по телефону называли наниматели. Суммы он переводил им на банковские счета, оставляя себе процент.

Сейчас полиция ловит соучастников преступления.

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#балашиха
#криминал
#мошенники
#полиция
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Женщина и двое детей погибли в пожаре в Новосибирской области
16 января 2024, 09:00

Фото: iStock/Kara Capaldo

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области, об этом сообщил глава регионального ГУ МЧС Виктор Орлов.
По словам Орлова, трагедия произошла в частном доме в Ордынского района Новосибирской области.

«Сегодняшний пожар, который произошел в Ордынском районе, унес жизни трех человек. Смерть женщины и двух малолетних детей», — сообщил журналистам глава МЧС.

Предварительно, в ночь на 16 января смертоносное возгорание в частном домовладении произошло по причине замыкания. В ликвидации пожара приняли участие семь человек и две единицы техники.

Напомним, сегодняшней ночью ещё один пожар разгорелся на балконе воронежской квартиры. Туда попали обломки атаковавшего город беспилотника.

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#смерть
#мчс
#пожар
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SHOT: Обломки БПЛА уничтожили балкон воронежской квартиры на Тепличной улице
16 января 2024, 08:38

Фото: iStock/Olivia Rich

Обломки беспилотника, атаковавшего Воронеж, уничтожили балкон квартиры на Тепличной улице, кадры происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, как ранее сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 16 января город атаковали три беспилотных летательных аппарата.

Обломки одного из них рухнули прямо в квартиру многоэтажного дома. По информации SHOT, обломками дрона в квартире на Тепличной улице выбило остекление и дверь в комнату. Разгоревшийся на балконе пожар уничтожил всё, что там хранилось. Также частично выгорела мебель в квартире.
В момент попадания обломков в квартире находилась 10-летняя девочка. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи.

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#пожар
#воронеж
#беспилотник
#квартира
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Тело россиянки Ярыгиной, погибшей в Турции, отправили в Москву
16 января 2024, 08:01

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тело погибшей в Турции россиянки Надежды Ярыгиной отправили в Москву, об этом сообщает Sabah.
«Тело Ярыгиной отправили в Россию», — сообщили в издании.

Автор также также рассказал, что в России тело Ярыгиной повторно вскроют. Только после этого россиянку смогут похоронить родственники. Ранее турецкие патологоанатомы уже провели вскрытие Ярыгиной, однако, его результатов раскрывать не стали.

Напомним, туристка приехала на курорт в турецком посёлке Кириш 31 декабря. 8 января женщина должна была вернуться домой, но 3 числа стало понятно, что она пропала. Девять дней россиянку разыскивали волонтёры и кинологи с собаками. 12 января был обнаружен труп Ярыгиной.

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#турция
#труп
#туристы
#смерть
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