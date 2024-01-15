Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

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Wildberries продолжает поиски 16 человек, которые трудились на складе в Шушарах 13 января, сообщает компания в своем Telegram-канале.
В воскресенье вечером, как сообщили РИА Новости, компания не могла связаться с 54 человеками, присутствовавшими на складе во время пожара. Отмечалось, что некоторые из них оставили свои личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы оперативно и безопасно покинуть здание.
Утром в субботу ГУ МЧС по Петербургу сообщило о пожаре на площади 1 тысяча квадратных метров на складах в Пушкинском районе города. Wildberries подтвердила факт возгорания на своем складе, отметив, что сотрудники были эвакуированы.
Позже МЧС уточнило, что площадь пожара увеличилась до 70 тысяч квадратных метров, а экстренные службы сообщили об обрушении на площади 40 тысяч квадратных метров. В воскресенье днем МЧС объявило, что открытое горение на складе ликвидировано.
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«На данный момент мы устанавливаем местоположение 16 человек», — говорится в сообщении компании.
Позже МЧС уточнило, что площадь пожара увеличилась до 70 тысяч квадратных метров, а экстренные службы сообщили об обрушении на площади 40 тысяч квадратных метров. В воскресенье днем МЧС объявило, что открытое горение на складе ликвидировано.
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Артем Кузьмин