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Wildberries продолжает искать 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада

Wildberries ищет 16 сотрудников сгоревшего 13 января склада в Шушарах
15 января 2024, 01:33
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Wildberries продолжает поиски 16 человек, которые трудились на складе в Шушарах 13 января, сообщает компания в своем Telegram-канале.
В воскресенье вечером, как сообщили РИА Новости, компания не могла связаться с 54 человеками, присутствовавшими на складе во время пожара. Отмечалось, что некоторые из них оставили свои личные вещи, включая телефоны, на складе, чтобы оперативно и безопасно покинуть здание.

«На данный момент мы устанавливаем местоположение 16 человек», — говорится в сообщении компании.

Утром в субботу ГУ МЧС по Петербургу сообщило о пожаре на площади 1 тысяча квадратных метров на складах в Пушкинском районе города. Wildberries подтвердила факт возгорания на своем складе, отметив, что сотрудники были эвакуированы.

Позже МЧС уточнило, что площадь пожара увеличилась до 70 тысяч квадратных метров, а экстренные службы сообщили об обрушении на площади 40 тысяч квадратных метров. В воскресенье днем МЧС объявило, что открытое горение на складе ликвидировано.

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В США при падении воздушного шара погибли четыре человека
В городе Элой штата Аризона упал воздушный шар, четыре человека погибли
15 января 2024, 01:43

https://radio1.ru/news/proisshestviya/vozdushnyy-shar-s-zakreplennoy-na-nem-elektronikoy-upal-v-leningradskoy-oblasti/

В Элой, штат Аризона, воздушный шар потерпел крушение. В результате четыре человека погибли, а один находится в тяжелом состоянии, сообщила полиция города.
«Сегодня утром воздушный шар упал в пустынной местности нашего города в Элой, что привело к гибели четырех человек, а один находится в критическом состоянии», - говорится в официальном заявлении полиции в соцсети Facebook*.
Полиция отметила, что причина падения воздушного шара на данный момент неизвестна. Специалисты Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США прибыли на место происшествия и начали расследование этой трагедии.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В ходе беспорядков в Берлине пострадали около 20 полицейских
Bild: В ходе беспорядков в Берлине пострадали около 20 полицейских
15 января 2024, 01:35

Фото: iStock/SeanPavonePhoto

В Берлине в ходе беспорядков на демонстрации пострадали более двадцати сотрудников полиции. Об этом пишет Bild.
В публикации говорится, что в акции в районе Лихтенберг, организованной представителями левых организаций, принимали участие около трех тысяч человек.

Участники демонстрации выражались в поддержку Йемена и требовали остановить поставки вооружения на Украину. Кроме того, демонстранты скандировали лозунги в поддержку Палестины.

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В Нижнем Тагиле родители пятиклассников вступились за избитую учениками девочку
15 января 2024, 00:44

Фото: iStock/SB Arts Media

В Нижнем Тагиле родители учеников, ставшие свидетелями избиения в одной из школ города двумя братьями-подростками одиннадцатилетний девочки, возмутились бездействием охранника и матери мальчиков. По информации РИА Новости, они подали заявление в МВД.
Мать одного из учеников того же класса рассказала, что пострадавшей девочке помог учитель физкультуры. Охранник во время избиения ребёнка никак не реагировал, а мать братьев и вовсе снимала происходящее на камеру. Кроме того, следствие утверждает, что она в какой-то момент тоже нанесла девочке удар по голове.

В публикации говорится, что сперва по факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако братьям 12 и 13 лет, а значит возраста уголовной ответственности они ещё не достигли. Подростков поставили на учет в службе ПДН.

В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что в отношении родителей братьев, избивших девочку, возбудили административное делопроизводство за «ненадлежащее воспитание».

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Новый пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализован
Пожар в Шушарах, где горел склад Wildberries, локализовали на 150 «квадратах»
15 января 2024, 00:32

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где в воскресенье вечером возник пожар в ангаре площадью 150 квадратных метров, взят под контроль.
Городское управление МЧС РФ сообщило, что ликвидировано открытое горение, и пожар локализован. Ранее ведомство доложило о происшествии на Ленсоветовской дороге, 7, в поселке Шушары, где горел ангар на площади 150 квадратных метров. Прокуратура города проводит расследование, чтобы установить причины возгорания.

В сообщении Городского управления МЧС от 15 января в 0:01 говорится: «Отказ номеру 1БИС произошел, пожар локализован, ликвидировано открытое горение». Информации о пострадавших не поступало.

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Baza: В Тверской области полиция проверила Екатерину Дунцову на наркотики
15 января 2024, 00:26

Фото: iStock/blinow61

Полиция в Тверской области задержала Екатерину Дунцову, не ставшую кандидатом в президенты РФ. По информации Телеграм-канала Baza, политика проверили на наркотики, после чего отпустили.
В момент задержания, Дунцова ехала с собрания политической партии «Рассвет» на своём автомобили. В какой-то момент у неё перестал работать навигатор, и женщина остановилась на обочине. Там к ней подошли правоохранители, и сообщили, что там, где она сейчас находится, обычно распространяют психоактивные вещества в закладках.

«Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили», — цитирует канал слова Дунцовой.

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#наркотики
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#полиция
#кандидаты
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МВД: В Москве задержали троих пранкеров, бегавших по крыше поезда метро
14 января 2024, 23:12

Фото: iStock/spacedrone808

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что троих пранкеров, снимающих экстремальные видео в московском метро, задержали.
«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала Волк в своём Телеграм-канале.

В публикации говорится, что нарушителей доставили в отдел полиции, они будут привлечены к административной ответственности.

В прокуратуре ранее сообщали, что некие молодые люди, чьи личности устанавливаются, бегали по крышам поездов метро в Москве, были проходящие составы ногами и инсценировали драку.

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В Wildberries потеряли связь с десятками сотрудников сгоревшего склада
В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада
14 января 2024, 20:20

Фото: iStock/TonyFuse

В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителей маркетплейса, некоторые работники оставили на складе личные вещи, в том числе мобильные телефоны, для быстрого и безопасного ухода с места пожара. Однако число людей, с которыми не удалось связаться, постепенно сокращается, это благоприятно способствует работа горячей линии.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Склад сгорел почти полностью.

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Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик - видео
14 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Vershinin-M

После серии землетрясений на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. Потоки раскалённой лавы буквально накрыли старейший город островного государства Гриндавик.
В регионе из-за извержения вулкана введён режим чрезвычайной ситуации. На кадрах видео, которые опубликовал телеграм-канал Mash, можно увидеть, как несколько окраинных домов в старинном городе сгорают буквально за несколько секунд. Несколько дорог около города пересекли трещины, а в одном месте разлом буквально разделил землю пополам. По словам местных жителей, его ширина достигает 150 метров.

Местные власти эвакуировали всех жителей. Технические и экстренные службы пытаются строить специальные заграждения, чтобы остановить потоки лавы. Но пока ничего не помогает, и жидкий огонь продолжает течь по городу, который был основан в 934 году.






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#землетрясение
#чс
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В Башкирии компания жестоко избила троих мужчин из-за упавшего подноса
14 января 2024, 18:14

Фото: istockphoto/globalmoments

Жестокая драка произошла в одном из кафе сети «Папа-Гриль» в городе Кумертау на юге Башкирии. На кадрах видеозаписи видно, как четверо мужчин повалили троих оппонентов на пол и избивают их ногами и стульями.
Причём агрессивная компания продолжала наносить удары даже после того, как жертвы потеряли сознание и лежали без движения, передает сетевое издание Ufa1.ru. Досталось и знакомым девушкам пострадавших, которые пытались прекратить избиение. Мнения очевидцев по поводу причины конфликта разошлись. Одни говорят, что мужчина, вставая, не заметил позади девушку с подносом, в результате чего она вылила кофе ему на пиджак. Другие утверждают, что мужчина сам набросился на девушку и облил её кофе. В любом случае, незначительный инцидент закончился грандиозным побоищем.

В местном управлении МВД рассказали, что заявление к ним поступило только от одного из пострадавших. Сейчас правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Избитому мужчине выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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