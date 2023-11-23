Силовики задержали замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина

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Полиция задержала замглавы Ленинского района Московской области Альберта Гравина по делу о незаконном строительстве жилых домой, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, около двух недель назад Гравина сняли с его должности и дали возможность уйти по собственному желанию, однако, уже сегодня он был задержан сотрудниками полиции.
По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.
В настоящий момент с задержанным работают сотрудники Следственного комитета.
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По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.
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Евгения Парфентьева