Минувшей ночью спасатели обнаружили в «Крокусе» ещё 17 фрагментов тел

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В «Крокус Сити Холл» спасатели продолжают разбор завалов. Минувшей ночью обнаружено еще 17 фрагментов тел. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственный источник.
Четвертым задержанным стал Мухаммадсобир Файзов, ранее под стражу были отправлены Саидакрами Рачабализоду, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки. В результате теракта, как сообщает СК, как минимум 137 человек погибли, 182 человека пострадали.
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Элина Позднякова