Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге

Фото: iStock/maxim4e4ek
Народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, причиной стала ишемическая болезнь сердца, пишет Mash.
По данным издания, актёр в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас проводится обследование. При этом в разговоре с изданием Боярский обсуждать свое здоровье отказался.
Ранее «Радио 1» опубликовало список знаменитых и талантливых россиян, которые ушли из жизни в 2024 году. Среди них оказались Юрий Соломин, Светлана Моргунова, Александр Ширвиндт, Василий Уткин и другие.
Читайте также:
Боярский назвал «грязью» поступок своей внучки
Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Мариинскую больницу
Боярский вернулся домой после госпитализации
Элина Позднякова