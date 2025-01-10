Предал семью и зарабатывает на порно: на что пошел Никита Пресняков в США и зачем он пытается продать элитный дом Пугачевой

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Сбежавший в США музыкант Никита Пресняков прекратил общение со своими родственниками, оставшимися в России. Речь идет о бабушке – солистке группы «Самоцветы» Елене Пресняковой, которая когда-то помогала ему в карьере. О том, как сейчас живет сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте расскажет «Радио 1».
Бабушка Преснякова подтвердила, что почти не общается с внуком
В интервью изданию 78.ru Елена Преснякова сообщила, что старший внук, уехавший в США после начала специальной военной операции, сильно изменился и теперь не стремится общаться с родственниками, выбравшими другую позицию.
«У Никитоса все нормально. Мы почти не переписываемся», — кратко и сдержанно произнесла знаменитая бабушка.
Удивительно, что совсем недавно Преснякова рассказывала о том, как часто она общается с Никитой по телефону. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.
«У нас хорошие отношения. У него все прекрасно: мы перезваниваемся очень часто. Он рассказывает о своей работе. Ему в США очень интересно», — прежде говорила артистка.
Как внук Пугачевой вынужден зарабатывать на жизнь в США
Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
У Никиты Преснякова в Лос-Анджелесе есть квартира, подаренная Пугачевой, и постоянная финансовая поддержка от семьи. Однако славы и признания ему не хватает. В США артист вынужден снимать клипы для малоизвестных музыкантов и порноактрис, а также выступать в неприметных барах с хитами 1990-х, чтобы привлечь хоть какую-то аудиторию.
«Предал семью ради денег», «И стоило того? Уехать и снимать порно вместо карьеры в России», «Недалеко ушел от матери - предательницы», — обрушились на внука Пугачевой пользователи сети.
Недавно в СМИ появилась информация о скандале Никиты в США, связанного с авторскими правами. В погоне за успехом и доходом он начал исполнять известные хиты популярных исполнителей в маленьких барах без разрешения, включая знаменитую песню «На заре» рок-музыканта Олега Парастаева.
«Мы приветствуем переработку и исполнение «На заре». Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — говорила супруга Олега Парастаева Ирина.
Не только жена Парастаева выразила недовольство, но и группа «Отпетые мошенники», чьи хиты также исполняет Никита Пресняков в США. Участник группы Сергей Аморалов отметил, что каверов на их песню «Люби меня, люби» уже больше 30. Он не одобряет исполнение сына Орбакайте, но и не собирается с ним бороться, так как уверен, что Пресняков никогда не превзойдет оригинал.
Ввиду финансовых сложностей, Никита намерен избавиться от недвижимости в России. Он пытается продать трехэтажный особняк в деревне Бережки под Москвой, расположенный на берегу Истринского водохранилища, который ему подарила Пугачева. Элитный дом Пресняков оценил в 225 миллионов рублей.
Площадь дачи Аллы Борисовны составляет 760 квадратных метров, а участок занимает 80 соток. Внутри находятся бар, кинотеатр и просторная гардеробная, а также отдельное строение для гостей.
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В особняк вложено немало средств: стены отделаны мрамором, а полы выполнены из массива дуба. Однако наслаждается всем этим лишь помощница Пугачевых – повариха Елена, которая следит за домом, переписанным на Никиту в 2014 году.
Орбакайте вслед за сыном стремится распродать недвижимость в РФ
После Пугачевой и Преснякова свою недвижимость на продажу выставила и Кристина Орбакайте, предложив две квартиры в центре Москвы. Апартаменты расположены в престижном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице и имеют площади 260 и 226 квадратных метров с великолепными панорамными видами. Каждая квартира оценена в 200 миллионов рублей. Комплекс предлагает своим жильцам фитнес-центр, салон красоты, автомойку и технический центр.
По мнению бизнес-леди Марины Кравец, стремление семьи эмигрантов продать свою недвижимость связано с намерением приобрести квартиры в США, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем.
«Все дело в том, что будущего в России она не видит. У Кристины Орбакайте больше нет нужды иметь в Москве недвижимость. Она недавно попрощалась с российским зрителем, сказав, что новая встреча будет в "лучшей жизни". А концерты — это ее работа, ее хлеб, заработок. Все стараются найти жилье ближе к дому. Поэтому Кристине теперь нужна недвижимость в Америке, где бизнес у ее мужа и где учатся ее дети. Или в Израиле, где почти три года живет мама», — рассказала aif.ru знаменитость.
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