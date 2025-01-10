Предал семью и зарабатывает на порно: на что пошел Никита Пресняков в США и зачем он пытается продать элитный дом Пугачевой

Сбежавший в США музыкант Никита Пресняков прекратил общение со своими родственниками, оставшимися в России. Речь идет о бабушке – солистке группы «Самоцветы» Елене Пресняковой, которая когда-то помогала ему в карьере. О том, как сейчас живет сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте расскажет «Радио 1».