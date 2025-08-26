Сын застрявшей на пике Победы Наговициной попросил Краснова и Лаврова спасти его мать

26 августа 2025, 04:18

Фото: iStock/yanik88

Сын российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла с травмой на пике Победы в Киргизии, обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе МИД России Сергею Лаврову и российскому послу в Республике Кыргызстан Сергею Вакунову с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на личные соцсети Михаила Наговицина.





Сын альпинистки в своем обращении подчеркнул, что его мать имеет второй спортивный разряд в альпинизме и находится в отличной физической форме. Он уверен, что Наговицина остается в сознании спустя неделю после происшествия, у нее еще есть шансы спастись.





«На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал Михаил.