Сын застрявшей на пике Победы Наговициной попросил Краснова и Лаврова спасти его мать

Фото: iStock/yanik88

Сын российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла с травмой на пике Победы в Киргизии, обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе МИД России Сергею Лаврову и российскому послу в Республике Кыргызстан Сергею Вакунову с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на личные соцсети Михаила Наговицина.



Сын альпинистки в своем обращении подчеркнул, что его мать имеет второй спортивный разряд в альпинизме и находится в отличной физической форме. Он уверен, что Наговицина остается в сознании спустя неделю после происшествия, у нее еще есть шансы спастись.

«На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал Михаил.
Он указал на критически важное погодное окно в ближайшие 48 часов. Если не воспользоваться временем с благоприятными условиями, то спасательная операция действительно может стать невозможной.

Михаил Наговицин попросил помощи в организации аэровидеосъемки района пика Победы для подтверждения факта выживания Натальи с последующей спасательной операцией.

Ранее киргизский альпинист Наиль Муратов сообщил о новых сроках возобновления операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной.
Мария Моисеева

