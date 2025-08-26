Сын застрявшей на пике Победы Наговициной попросил Краснова и Лаврова спасти его мать
Сын российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла с травмой на пике Победы в Киргизии, обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову, главе МИД России Сергею Лаврову и российскому послу в Республике Кыргызстан Сергею Вакунову с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на личные соцсети Михаила Наговицина.
Сын альпинистки в своем обращении подчеркнул, что его мать имеет второй спортивный разряд в альпинизме и находится в отличной физической форме. Он уверен, что Наговицина остается в сознании спустя неделю после происшествия, у нее еще есть шансы спастись.
Застрявшая альпинистка Наговицына покоряла пик Победы ради значка «Снежный барс»
«На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал Михаил.Он указал на критически важное погодное окно в ближайшие 48 часов. Если не воспользоваться временем с благоприятными условиями, то спасательная операция действительно может стать невозможной.
Михаил Наговицин попросил помощи в организации аэровидеосъемки района пика Победы для подтверждения факта выживания Натальи с последующей спасательной операцией.
Ранее киргизский альпинист Наиль Муратов сообщил о новых сроках возобновления операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной.