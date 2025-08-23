Застрявшая альпинистка Наговицына покоряла пик Победы ради значка «Снежный барс»

23 августа 2025, 06:27

Фото: iStock/Rawpixel

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы, предприняла восхождение в Киргизии ради получения престижного значка «Снежный барс». Об этом «Комсомольской правде» сообщила подруга спортсменки Лия Попова.





Наталью не остановила свежая травма. Эта экспедиция была заветной мечтой Наговициной в течение целого года. Она уже пыталась покорить пик в Победы в 2024-м году, однако тогда гид решил прервать восхождение, утверждая, что им недостает необходимой подготовки.





«Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок "Снежный барс"», — сказала Попова.