Операцию по эвакуации Наговициной могут возобновить не ранее июля 2026 года

25 августа 2025, 19:05

Фото: iStock/yanik88

Киргизский альпинист Наиль Муратов в беседе с ТАСС сообщил о новых сроках возобновления операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы.