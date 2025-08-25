Операцию по эвакуации Наговициной могут возобновить не ранее июля 2026 года
Киргизский альпинист Наиль Муратов в беседе с ТАСС сообщил о новых сроках возобновления операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы.
Специалист отметил, что забрать тело россиянки можно будет не ранее июля 2026 года.
По словам Муратова, в настоящее время в высокогорье крайне сложные погодные условия, поэтому отправить туда людей невозможно из-за большого риска для их жизни.
Ранее сообщалось, что доставить тело Наговициной можно будет весной следующего года.
В понедельник, 25 августа, спасатели из Италии должны были предпринять последнюю попытку спасения россиянки, однако из-за неблагоприятных погодных условий операцию пришлось свернуть. Вскоре стало известно, что она официально завершена. При этом до сих пор неизвестно, точно ли Наговицина мертва, как сообщали ранее СМИ.
Читайте также: