Операцию по эвакуации Наговициной могут возобновить не ранее июля 2026 года

Киргизский альпинист Наиль Муратов в беседе с ТАСС сообщил о новых сроках возобновления операции по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы.



Специалист отметил, что забрать тело россиянки можно будет не ранее июля 2026 года.

По словам Муратова, в настоящее время в высокогорье крайне сложные погодные условия, поэтому отправить туда людей невозможно из-за большого риска для их жизни.

Ранее сообщалось, что доставить тело Наговициной можно будет весной следующего года.

В понедельник, 25 августа, спасатели из Италии должны были предпринять последнюю попытку спасения россиянки, однако из-за неблагоприятных погодных условий операцию пришлось свернуть. Вскоре стало известно, что она официально завершена. При этом до сих пор неизвестно, точно ли Наговицина мертва, как сообщали ранее СМИ.

