Сына хоккеиста Зимина обокрали почти на миллион рублей

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В Москве у сына советского двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по хоккею Евгения Зимина украли золотой браслет стоимостью порядка 900 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
О пропаже драгоценности мужчина заявил в полицию 9 ноября. По его словам, последний раз он видел браслет на прикроватной тумбе в своем доме, на данный момент, по причине семейных обстоятельств, Евгений проживает у друга. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Ярославле ограблен певец Авраам Руссо. Происшествие случилось во время частного концерта Руссо.
После выступления певец обнаружил, что заднее боковое стекло машины разбито. Из автомобиля пропали ценные вещи: концертный костюм, фен, пару браслетов, кольца и кулон.
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Екатерина Коршунова