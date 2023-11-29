СК: На Алтае женщину, избившую новорожденную дочь, заключили под стражу

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В Алтайском крае заключили под стражу мать, которая прилюдно избила свою новорождённую дочь, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что 24-летння жительница Поспелихинского района обратилась в кризисный центр за психологической помощью. Туда она пришла вместе со своей новорождённой дочерью, где прилюдно избила младенца за то, что та не могла успокоиться и плакала.
В результате нанесения телесных повреждений девочка сильно пострадала, её пришлось госпитализировать.
По ходатайству следователя, СК по Алтайскому края избрал меру пресечения в отношении женщины в виде заключения под стражу.
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Евгения Парфентьева