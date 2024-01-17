СК: При протестах в Башкортостане пострадали сотрудники полиции

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При разгоне протестов в Башкортостане пострадали сотрудники полиции, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, беспорядки в Баймаке начались после оглашения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову*. Его приговорили к четырём годам решения свободы.
Сотрудники Росгвардии пытались оттеснить собравшуюся толпу, однако, митингующие начали сопротивляться. В результате, между правоохранителями и протестующими начались столкновения.
Как сообщили в СК, пострадало несколько сотрудников полиции. Возбуждено дело о применении насилия в отношении представителей власти.
О количестве пострадавших и степени тяжести их травм пока ничего не сообщается.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Сотрудники Росгвардии пытались оттеснить собравшуюся толпу, однако, митингующие начали сопротивляться. В результате, между правоохранителями и протестующими начались столкновения.
О количестве пострадавших и степени тяжести их травм пока ничего не сообщается.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Евгения Парфентьева