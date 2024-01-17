В Башкирии после приговора экоактивисту начались столкновения с силовиками

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После вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими, об этом сообщает Ufa1.RU.
Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы.
Поддерживающие башкирского экоактивиста устроили митинг, который пришлось разгонять сотрудникам Росгвардии. Протестующие отказались уходить, в результате чего развязался конфликт.
На кадрах, которые публикует Ufa1.RU, правоохранители пытаются оттеснить толпу от места схода щитами и дубинками. Некоторых удалось задержать, повалив на землю.
В настоящий момент о возможных пострадавших пока ничего не известно.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Поддерживающие башкирского экоактивиста устроили митинг, который пришлось разгонять сотрудникам Росгвардии. Протестующие отказались уходить, в результате чего развязался конфликт.
В настоящий момент о возможных пострадавших пока ничего не известно.
Читайте также:
В Аргентине прошли очередные протесты против реформ президента Милея
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Евгения Парфентьева