СК проверяет смерть мужчины от лап и зубов собственного кота

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Правоохранители начали доследственную проверку по факту гибели жителя Киришского района Ленинградской области. Он скончался от раны, нанесенной ему домашним котом.
Днем 22 ноября кот атаковал хозяина, напоминает «КП». Из раны открылось кровотечение. Жена пострадавшего в это время находилась в санатории. Мужчина сообщил соседу, что истекает кровью, тот попытался оказать помощь и вызвал скорую помощь, однако пострадавший умер до приезда медиков.
Мужчина болел сахарным диабетом, заболевание влияет на свертываемость крови. Возможно, поэтому небольшая царапина, нанесённая домашним животным, привела к смерти. Правоохранители исключили любой криминал, так как судебно-медицинская экспертиза подтвердила: смертельная рана действительно нанесена котом. Следователи проверяют все обстоятельства случившегося.
Кот, нанесший смертельную царапину, по-прежнему находится в доме. Супруга погибшего рассказала, что этот кот недавно убегал из дома и вернулся буквально за день до трагедии.
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Мужчина болел сахарным диабетом, заболевание влияет на свертываемость крови. Возможно, поэтому небольшая царапина, нанесённая домашним животным, привела к смерти. Правоохранители исключили любой криминал, так как судебно-медицинская экспертиза подтвердила: смертельная рана действительно нанесена котом. Следователи проверяют все обстоятельства случившегося.
Кот, нанесший смертельную царапину, по-прежнему находится в доме. Супруга погибшего рассказала, что этот кот недавно убегал из дома и вернулся буквально за день до трагедии.
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Александр Бойцов