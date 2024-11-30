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СК проверяет смерть мужчины от лап и зубов собственного кота

СК проверяет факт смерти мужчины после нападения собственного кота
Фото: istockphoto/marieclaudelemay

Фото: istockphoto/marieclaudelemay

Правоохранители начали доследственную проверку по факту гибели жителя Киришского района Ленинградской области. Он скончался от раны, нанесенной ему домашним котом.
Днем 22 ноября кот атаковал хозяина, напоминает «КП». Из раны открылось кровотечение. Жена пострадавшего в это время находилась в санатории. Мужчина сообщил соседу, что истекает кровью, тот попытался оказать помощь и вызвал скорую помощь, однако пострадавший умер до приезда медиков.

Мужчина болел сахарным диабетом, заболевание влияет на свертываемость крови. Возможно, поэтому небольшая царапина, нанесённая домашним животным, привела к смерти. Правоохранители исключили любой криминал, так как судебно-медицинская экспертиза подтвердила: смертельная рана действительно нанесена котом. Следователи проверяют все обстоятельства случившегося.



Кот, нанесший смертельную царапину, по-прежнему находится в доме. Супруга погибшего рассказала, что этот кот недавно убегал из дома и вернулся буквально за день до трагедии.

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#мужчина
#дома
#ленинградская область
Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА
30 ноября 2024, 10:19

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Работа аэропорта в Махачкале временно приостановлена. Предположительно приём и вылет самолётов возобновится в 11:30.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash Gor. Рейсы до Перми и Ургенча задерживаются. По словам генерального директора воздушной гавани столицы Дагестана Саида Рамазанова, план «Ковёр» введён в аэропорту в связи с угрозой повторной атаки беспилотников. Пилоты, диспетчеры и сотрудники наземных служб делают всё необходимое для обеспечения безопасности полётов и пассажиров.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать с помощью беспилотника самолётного типа объекты в Каспийске, городе-спутнике Махачкалы. По предварительной информации, дрон удалось сбить, жертв, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

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#сотрудники
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#пилоты
#аэропорт
#беспилотник
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SHOT: В Лазаревском районе Сочи очевидцы сообщили о взрывах и вспышках в небе
30 ноября 2024, 07:16

Фото: istockphoto/Inna Polekhina

В ночь на 30 ноября в Сочи местные жители сообщали о звуках разрывов. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки в небе.
Громкие хлопки, напоминающие звуки разрывов, слышали жители Лазаревского района города-курорта, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо. Они сопровождались яркими вспышкаами в ночном небе.

Аналогичная информация поступает от жителей Дагомыса. Расстояние между этими пригородами Сочи составляет 13 километров. Люди рассказывают, что сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв. Официальной информации относительно характера взрывов и их происхождения пока не поступало, как и сведений о возможных последствиях на земле.

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#люди
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ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
Mash: ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
30 ноября 2024, 04:53

Фото: iStock/artolympic

ОМОН совершил рейд на московский ​клуб Arma, пишет Mash.
В клубе проходила вечеринка. Людям сказали сидеть на полу, а некоторых осмотрели. Рейд проходил и в другом клубе – Mono. Причина визита силовиков на данный момент неизвестна.

Arma ранее назывался Mutabor. Именно там в ночь с на 21 декабря 2023 года прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой . Его гостями были многие известные лица российского шоу-бизнеса, которых просили соблюдать дресс-код – носить оголяющие части тела костюмы. Волна общественного возмущения последовала после того, как кадры мероприятия попали в Интернет.

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#рейд
#клуб
#москва
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ВКС РФ атаковали перешедших в наступление сирийских боевиков
30 ноября 2024, 03:42

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили не менее 200 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра»* и других группировок, которые в течение дня совершали нападения на сирийские провинции Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сириикапитан 1-го ранга Олег Игнасюк, пишет ТАСС.
Игнасюк также заявил, что поддержка Сирийской арабской армии позволяет российским воздушно-космическим силам наносить удары по незаконным группировкам, контрольно-пропускным пунктам, складам, технике и боеприпасам, артиллерийским позициям террористов.

Ранее сирийские боевики из числа вооруженных оппозиционных сил в провинциях Идлиб и Хана заявили выходе из Алеппо.

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#сирия
#вкс
#россия
#террористы
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Стало известно число поврежденных домов во время атаки БПЛА на Краснодарский край
Министерство ГО и ЧС: 25 домов повреждены в Славянске-на-Кубани при атаки БПЛА
30 ноября 2024, 02:44

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщило о количестве домов, поврежденных в Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе 28 ноября. Заявление цитирует РИА Новости.
Уточняется, что пострадали 25 домохозяйств.

«Двадцать пять домов – незначительные повреждения стекол и крыш», – подчеркнули в ведомстве.

Администрация Славянского района ранее назвала количество в 28 поврежденных домов. Глава района Роман Синяговский провел встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос восстановления имущества россиян и оказания материальной помощи.

В ночь на 28 сентября система ПВО сбила 14 БПЛА над регионом.

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#бпла
#краснодарский край
#пво
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Ограниченно годных украинцев признали годными к службе
30 ноября 2024, 00:54

Фото: istockphoto/Silent_GOS

На Украине 45 процентов лиц с ограниченными возможностями к прохождению военной службы были признаны годными после повторных медицинских осмотров. Об этом информирует «Страна.ua» со ссылкой на источник в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
«45 процентов мужчин, ранее имевших статус "ограниченно годных к военной службе", после повторного осмотра получили статус "годен". Остальные 55 процентов признают "негодными"», – подчеркивает издание.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на Украину с целью снижения призывного возраста до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность украинской армии. По словам источников в Белом доме, Киеву сейчас нужно много рабочей силы для участия в конфликте.

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#украина
#всу
#военные
#призыв
#армия
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В Тбилиси силовики начали разгон акции протеста с помощью водомета
29 ноября 2024, 23:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Тбилиси силы безопасности начали разгонять протест с помощью водометов, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
По данным канала, стычки переросли в столкновения между отдельными протестующими и полицейскими. Сообщается, что силовики применили водометы «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать ворота.

Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. К зданию парламента Грузии стянуты МВД и спецтехника.

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#грузия
#протесты
#мвд
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«Фонтан» обнаружили недалеко от станции «Третьяковская»
Рядом со станцией «Третьяковская» прорвало трубу с водой
29 ноября 2024, 20:38

Фото: iStock/ Irham Rizki

В Москве недалеко от станции метро «Третьяковская» прорвало трубу с водой, сообщил корреспондент «Радио 1».
Аварийные бригады в настоящий момент занимаются устранением этой проблемы.

Ранее сообщалось, что более пяти сотен квартир остались без тепла из-за коммунальной аварии в Санкт-Петербурге, после того, как в Василеостровском районе города прорвало трубу с кипятком. После того как труба лопнула 10 февраля вечером во дворе одного из домов на улице Кораблестроителей, сильный поток горячей воды пробил асфальт. В результате происшествия его куски разлетелись по округе, побив несколько автомобилей.

Трубу со сточными водами, которые льются прямо на почву, обнаружили на территории городского округа Химки. С жалобой на загрязнение сточными водами участка в химкинском микрорайоне обратился местный житель.

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#происшествия
#фонтан
#трубы
#вода
#москва
#метро
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Женщина избила четырёхлетнюю дочь и похвасталась синяками перед подругой
29 ноября 2024, 17:44

Фото: iStock/ PORNCHAI SODA

28-летняя Ольга из Прокопьевска прислала подруге видео, на котором мать хвастается как избила свою четырёхлетнюю дочь, проинформировал Телеграм-канал 112.
Женщина избила ребёнка за то, что та не съела сало, которое мать подала на ужин.

В голосовых сообщениях Ольга поделилась с подругой, что ненавидит собственную дочь и хочет сдать её в детдом из-за плохого поведения.

«Я ее просто ненавижу, это просто не моя дочь», — говорила мать.

Ещё она запугивала ребёнка, говоря, что умрёт, если та будет вести себя плохо. Подруга Ольги передала, что женщина и сама выросла без семьи в детском доме.

«Я, когда увидела видео, подумала: «Как же так? Ты ведь сама в детдоме выросла», — обратила внимание женщина.

Ольга воспитывает ребёнка сама. Знакомые говорили, что женщина ведёт асоциальный образ жизни. Избившую девочку мать уже задержали, а против неё возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

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