У подмосковной пенсионерки из-за царапины выросла большая опухоль на веке

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Трёхсантиметровую опухоль удалили с нижнего века 93-летней женщины врачи офтальмологического отделения филиала №2 Балашихинской больницы, крупное новообразование могло появиться из-за царапины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка обратилась к врачам с жалобами на то, что опухоль часто воспаляется и болит, а глаз постоянно слезится.
Отмечается, что опухоль разрасталась в течение двух лет.
Он добавил, что удалённую опухоль отправили на гистологическое исследование. В зависимости от его результатов пациентке будет назначено дальнейшее лечение.
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«Причиной поражения кожи могла стать простая царапина. Со временем на месте долго не заживающей ранки образовалась корочка, которая начала интенсивно расти», — пояснили в областном Минздраве.
Отмечается, что опухоль разрасталась в течение двух лет.
«Новообразование плотной текстуры увеличилось в размере почти до трёх сантиметров, уходя корешком вглубь кожи. Пациентке назначили хирургическое лечение под большим увеличением операционного микроскопа. Операция прошла под местной анестезией», — рассказал офтальмохирург Балашихинской больницы Александр Серпутько.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Он добавил, что удалённую опухоль отправили на гистологическое исследование. В зависимости от его результатов пациентке будет назначено дальнейшее лечение.
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Лев Каштанов