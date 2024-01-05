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В Подмосковье врачи спасли пациента, который проглотил рыбью кость

05 января 2024, 12:56
Фото: istockphoto /gorodenkoff

Фото: istockphoto /gorodenkoff

В Долгопрудном врачи спасли мужчину, который проходил 4 дня с рыбьей костью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент прибыл в Долгопрудненскую больницу с болями при глотании на протяжении четырех дней. 44-летний сибиряк, гостивший в в Подмосковье, в новогоднюю ночь ел рыбу, одна из костей которой, оставшись незамеченной, проскочила в горло. Мужчина не придал значения появившимся неприятным ощущениям — мол царапина, само пройдёт.


«В приёмном отделении больницы пациента тщательно осмотрели дежурные терапевт и отоларинголог. Но проблема оказалась глубже и тогда больного передали нам, хирургам-эндоскопистам. Мы при помощи видеоэндоскопа и соответствующих приспособлений увидели и достали косточку из области правой язычно-надгортанной складки», — поделился сотрудник эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы Андрей Захаров.



Стоит отметить, что кость в любой момент могла покинуть первоначальное место застревания и проскочить в дыхательные пути. Для динамического наблюдения пациента госпитализировали в хирургическое отделение.


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Как после Нового года прийти в форму без стресса для организма: советы фитнес-эксперта
Фитнес-эксперт Киселева назвала простой способ восстановления после праздников
05 января 2024, 13:02

Фото: IStock/AnnaStills

Для россиян 2024-й год начался с десяти дней выходных. В это время хочется расслабиться и забыть о повседневных задачах. О том, как на организм влияет продолжительный отдых, и как безболезненно вернуться в форму, «Радио 1» рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
По словам эксперта, отсутствие занятий спортом в новогодние праздники никаких фатальных последствий несёт. Но отсутствие какой-либо активности усложняет восстановление и возвращение к повседневным задачам, поэтому во время праздников рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, а после – не нагружать организм.
«Возвращаться в стандартную форму после праздников лучше постепенно. Не надо каждый день ходить в фитнес-клуб и активно заниматься. Один-два раза в неделю – стандартный тренировочный процесс. Можно начать с растяжек, с хождения пешком на дорожке, потом постепенно увеличивать нагрузку, доходить и до силовых тренировок», — отметила Ольга Киселева.
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#праздники
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Детский травматолог Григорьев напомнил правила использования пиротехники
05 января 2024, 12:34

Фото: istockphoto /finwal

Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев рассказал о правилах использования пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнул, что часто для создания праздничной атмосферы люди применяют пиротехнику. Бенгальские огни и салюты — очень красивое и захватывающее зрелище, но при этом невероятно опасное и может привести как к тяжелым травмам, ожогам, а также пожарам.

«Главное правило — пиротехника не предназначена для использования детьми. Покупать и использовать ее могут только взрослые. <…> Бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра, безопасное расстояние от легковоспламеняющихся предметов — 2 метра и ни в коем случае не бросайте их в мусорное ведро. Салюты категорически запрещено запускать в помещении. Устанавливайте салюты на ровной, твердой поверхности, вдали от деревьев, зданий и других объектов. Не пытайтесь запустить салюты, если они повреждены или имеют признаки неисправности», — отметил Александр Григорьев.

Стоит добавить, что фейерверки можно покупать исключительно в официальных магазинах, у которых есть сертификат.

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#подмосковье
#дети
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Учёные связывают смерть 17 тысячи больных COVID с препаратом от малярии
05 января 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

В начале пандемии коронавируса пациентам выписывали гидроксихлорохин.
По мнению учёных, это могло привести к гибели почти 17 тысяч человек в 6 странах. Российский Минздрав исключил его из рекомендаций весной 2021 года

От приёма противомалярийного препарата гидроксихлорохин в первую волну пандемии коронавируса могли скончаться примерно 16,9 тысяч человек в следующих странах: Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США.

Такой вывод сделали французские исследователи, результаты их работы опубликовали в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Гидроксихлорохин назначали без доказательств, которые могли бы подтвердить его клиническую пользу.

В 2021 году в журнале Nature опубликовали данные, согласно которым использование гидроксихлорохина увеличило смертность на 11%. Причиной этому стало нарушение сердечного ритма и другие побочные эффекты.

Погибших, вероятно, больше. Исследование затронуло только период с марта по июль 2020 года. В это время гидроксихлорохин назначали особенно часто. Кроме лечения малярии гидроксихлорохин назначается при ревматоидном артрите, волчанке и других аутоиммунных заболеваниях

ВОЗ в июне 2020 года решила прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID, после обнаружения проблем с сердцем у некоторых пациентов.

Минздрав РФ в то время не стал исключать гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID, заявляя об эффективном использовании в малых дозах у пациентов с диагностированной легкой и среднетяжелой формой течения COVID.

При этом Минздрав признавал, что механизм действия гидроксихлорохина не до конца изучен. Минздрав дал рекомендацию отказаться от гидроксихлорохина в мае 2021 года.

Дональд Трамп, который был в начале пандемии коронавируса президентом США, говорил, что каждый день принимает гидроксихлорохина для профилактики от COVID.

«Что вам терять? Принимайте», — говорил Трамп.
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#коронавирус
#новости
#здоровье
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Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда
Терапевт Тимощенко: рыба в сыром виде может вызвать проблемы при беременности
05 января 2024, 11:12

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что прием алкоголя в любом виде и количестве во время беременности негативно влияет на развитие и здоровье будущего ребенка. Об этом сообщает NEWS.ru.
Специалист отметила, что острые и перченые продукты не рекомендуется употреблять в пищу, поскольку они могут вызывать неприятные симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, также обостряется риск появления геморроя. По словам Тимощенко, соленые и маринованные овощи являются причиной задержки жидкости и появления отеков.

«Салаты с избыточным количеством жиров за счет майонезных соусов и высококалорийных компонентов, а также жареные горячие блюда — могут вызвать боли в животе, тяжесть, усилить тошноту», — приводит NEWS.ru слова терапевта.

Плесневые сыры могут повлечь за собой аллергические реакции, а ​сладкие газировки вызовут изжогу и отрыжку.

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#беременные женщины
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Стоматолог Козлова рассказала о профилактике кровоточивости дёсен
05 января 2024, 04:54

Фото: iStock/Mukhina1

45% людей старше 30 лет имеют риск развития заболеваний десен. Что делать в качестве профилактики, чтобы не столкнуться с ними, рассказала изданию «Вечерняя Москва» врач-стоматолог и пародонтолог Валерия Козлова.
По её словам, каждые 3-6 месяцев нужно проводить профилактическую профессиональную гигиену полости рта, которая включает в себя комплексную оценку состояния полости рта, удаление зубного налета и зубного камня (последний может вызывать воспаление десен и гингивит).

Рекомендации по домашнему уходу включают чистку зубов два раза в день с использованием флоссов (зубных нитей), ёршиков и ирригаторов.Кроме того, необходимо проводить регулярный массаж дёсен и использовать противовоспалительные гели, мази и ополаскиватели по рекомендации стоматолога.

Рациональное и сбалансированное питание, употребление в пищу достаточного количества овощей, фруктов и витаминов, также могут помочь предотвратить излишнюю кровоточивость. Особое внимание нужно обратить на продукты, богатые витамином С: киви, клубнику, цитрусовые.

«Чтобы исключить кровоточивость десен, нужно помнить о здоровье организма в целом. Поэтому необходимо лечить хронические заболевания, следить за уровнем сахара в крови. Ведь при высоком уровне сахара организм более уязвим к воспалительным процессам, в том числе и в полости рта», — подытожила Валерия Козлова.

Ранее стоматолог Светлана Трифонова заявила, что лечить заболевший зуб таблеткой самостоятельно бесполезно и даже опасно, поскольку это может окончится нагноениями. Она рекомендовала при зубной боли как можно быстрее обращаться к врачу.

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#стоматолог
#зубы
#кровь
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#врачи
#советы
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Истринский врач Гринчук рассказал, что делать при переохлаждении и обморожении
04 января 2024, 18:50

Фото: Светлана Борщёва

За помощью в подмосковные медучреждения обратились первые пострадавшие от аномальных морозов, пришедших в регион с наступлением нового года. Столбики термометров местами опустилась до -30°С. При такой температуре возрастает риск обморожений. Как не допустить этого, рассказал врач-хирург, исполняющий обязанности заведующего хирургического отделения Истринской клинической больницы Александр Гринчук.
«Переохлаждение – это общее переохлаждение организма, когда температура тела у человека опускается ниже 35°С. Возникающий из-за этого комплекс симптомов иногда даже требует реанимации. Отморожение – это локальное повреждение тканей организма, в основном пальцев, рук и ног», – пояснил врач.
Основными симптомами отморожения он назвал нарушение чувствительности, боль, а затем и полную потерю чувствительности. Должны насторожить и белые пятна на щеках и на носу. Это происходит из-за нарушения кровообращения в тканях. В этом случае необходимо зайти в тёплое помещение и выпить горячий чай или молоко.
«Ни в коем случае нельзя растирать обмороженные участки ни снегом, ни тканью. Так можно повредить и инфицировать кожу, вызвать гнойные осложнения. Если симптомы не проходят, нужно обратиться за медицинской помощью – по скорой помощи либо самостоятельно. Вас осмотрит травматолог или хирург. Иногда отморожения требуют лечения в стационаре», – предостерёг Гринчук.
Если придётся провести на морозе длительное время, необходимо заранее продумать экипировку. Одежда должна быть относительно свободной, нигде не сдавливать и не перетягивать. Это приводит к нарушению кровообращения и снижению чувствительности, и человек может и не заметить, что замёрз. Также на морозе нельзя носить короткие джинсы с кроссовками, оставляя голыми щиколотки. В практике Гринчука был случай, когда 18-летнюю модницу привезли с отморожением обеих стоп.

Главным фактором, приводящим к обморожениям, врач назвал алкоголь. На улице в условиях низких температур нельзя находиться в состоянии опьянения, предупредил он. Спиртное расширяет сосуды, и организм быстрее отдаёт тепло. К тому же нетрезвый человек не может адекватно оценить своё состояние и замерзает гораздо быстрее. По той же причине алкоголем нельзя согреваться.

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Долгопрудненские врачи удалили опухоль кишечника 92-летней пациентке
04 января 2024, 17:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Долгопрудненской больницы провели сложную операцию 92-летней пациентке, удалив ей опухоль кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пожилую женщину доставила в стационар бригада скорой помощи. Пациентка жаловалась на боль в животе. После осмотра и обследования врачи не исключили острой патологии органов брюшной полости.

Пациентке выполнили диагностическую лапароскопию, в ходе которой обнаружили опухоль толстого кишечника с признаками микроперфорации. Затем врачи, не прерывая лапароскопического доступа, выполнили большую хирургическую операцию – удалили часть ободочной кишки вместе с опухолью. Операция длилась около 2,5 часов. Фрагменты опухоли отправили на гистологическое исследование.
«После операции пациентку поместили под усиленное наблюдение в отделение реанимации и интенсивной терапии, а затем перевели в хирургическое отделение. Больная быстро стабилизировалась и ко дню выписки уже могла передвигаться при посторонней поддержке. Стационар она покинула в удовлетворительном состоянии», – рассказал лечащий врач пациентки Алексей Падерин.
Как отметили в Минздраве, малотравматичное оперативное лечение избавило больную не только от опухоли, грозившей перитонитом, но и от вывода колостомы, что снизило бы качество её жизни и привело бы к инвалидности.

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#московская область
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#пациенты
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Врач Катюхин объяснил необходимость контроля артериального давления
04 января 2024, 16:07

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Высокое артериальное давление является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. О важности контроля за давлением в беседе с «Петербургским дневником» рассказал доктор медицинских наук, профессор Валерий Катюхин.
Он выразил сожаление о том, что в настоящее время многие граждане не придают значения контролю артериального давления на стадиях, пока симптомы гипертонии проявляются только головными болями и слабым недомоганием.

Врач призвал всех граждан, начиная от детей и заканчивая людьми преклонного возраста, производить замеры давления. Сделать это можно как дома при наличии тонометра, так и в любой аптеке. В случае, если показатели достигают или превышают 140/90 мм ртутного столба, следует ежедневно контролировать уровень давления.

Также собеседник «Петербургского дневника» напомнил, что есть три группы людей, давление которых ни в коем случае не должно превышать 130/89 мм ртутного столба. К ним относят беременных, людей с хроническими заболеваниями почек, а также страдающих сахарным диабетом любого типа. У таких пациентов более чувствительные сосуды, для которых крайне опасно резкое повышение давления.

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#здоровье
#врач
#заболевания
#контроль
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Нутрициолог рассказала, как вернуться к режиму в питании после новогодних праздников
Нутрициолог Коробейникова назвала способ вернуться к режиму после праздников
04 января 2024, 13:10

Фото: IStock/Zarina Lukash

Новый год для россиян начался с десяти выходных дней. Как восстановить режим и вернуться к правильному питанию после длительных праздников, «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор-программы по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
Первое, с чего стоит начать – не ругать себя за долгое отсутствие режима и обжорство, уверен специалист. По её словам, это грозит срывами в будущем и психологическими проблемами.
«Перед так называемым читмиллом и после него нельзя сокращать калорийность, голодать и устраивать разгрузочные дни. Любое наказание, любое лишение еды грозит мощнейшим откатом назад, психологическими проблемами. Это в любом случае стресс, поражение. Даже если ваш читмилл вышел за берега и не ограничился одним приёмом пищи, как должно быть, а растянулся на двое суток, нельзя наказывать себя», — отметила Жанна Коробейникова.
Пускаться во все тяжкие эксперт также не рекомендовала, так как переедания могут негативно сказаться на всей системе.
«Важно избегать переедания, потому что желудок имеет тот объём, который ему привычен, и при переедании ему будет очень тяжело. Также рекомендую держать при себе “креон” – это пищеварительный фермент, который поможет желудку справиться с большим объёмом некачественной пищи», — сказала нутрициолог.
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