В Подмосковье врачи спасли пациента, который проглотил рыбью кость

В Долгопрудном врачи спасли мужчину, который проходил 4 дня с рыбьей костью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент прибыл в Долгопрудненскую больницу с болями при глотании на протяжении четырех дней. 44-летний сибиряк, гостивший в в Подмосковье, в новогоднюю ночь ел рыбу, одна из костей которой, оставшись незамеченной, проскочила в горло. Мужчина не придал значения появившимся неприятным ощущениям — мол царапина, само пройдёт.





«В приёмном отделении больницы пациента тщательно осмотрели дежурные терапевт и отоларинголог. Но проблема оказалась глубже и тогда больного передали нам, хирургам-эндоскопистам. Мы при помощи видеоэндоскопа и соответствующих приспособлений увидели и достали косточку из области правой язычно-надгортанной складки», — поделился сотрудник эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы Андрей Захаров.









Стоит отметить, что кость в любой момент могла покинуть первоначальное место застревания и проскочить в дыхательные пути. Для динамического наблюдения пациента госпитализировали в хирургическое отделение.