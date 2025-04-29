СК проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН

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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игоря Рожнева. Тело было обнаружено в гараже в Красноярске.
По предварительным данным, речь, скорее всего, идет о суициде. Следственные органы устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.
Вначале февраля в Петербурге бард Вадим Стройкин покончил с собой. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью во время обыска в своей квартире. Музыканту было 59 лет.
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«Приехал к родственникам, утром тело обнаружила дочь в гараже», - сообщил собеседник ТАСС.Полковник внутренней службы Игорь Рожнев с 2016 года руководил объединением исправительных учреждений № 25 в Красноярске, а затем с 2020 по 2021 год возглавлял его преемницу — ИК № 24.
Вначале февраля в Петербурге бард Вадим Стройкин покончил с собой. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью во время обыска в своей квартире. Музыканту было 59 лет.
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Самиров Рамиль