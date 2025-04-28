Baza: в Подольске задержали нескольких высокопоставленных полицейских

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По делу о взяточничестве задержали нескольких высокопоставленных сотрудников подольского управления МВД России. Как пишет Baza, в числе фигурантов замначальника полиции по оперативной работе, замруководителя следственного управления Подольска, начальник местного отдела угрозыска. Кроме того, по данным журналистов, задержали руководителя Дубровицкого полицейского пункта и главу одного из отделений отдела угрозыска.
Пресс-служба главка МВД России по Подмосковью подтвердила, что правоохранителями установлен факт возможных противоправных деяний задержанных. Проводится служебная проверка.
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«В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.Читайте также:
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Никита Кротов