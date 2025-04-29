Два человека погибли при атаке дрона в Белгородской области, сообщил Гладков

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Атака украинского дрона в Белгородской области унесла жизни двух человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«…К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков… Трое раненых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в городскую больницу», — написал чиновник.Гладков уточнил, что удар пришелся по машине, в которой было пять человек. Как отметили медики, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Глава региона соболезнует родным и близким погибших. Боевики ВСУ регулярно атакуют российские приграничные территории.
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Никита Кротов