СК расследует гибель двух человек при пожаре в Липецкой области

29 апреля 2026, 22:27

Фото: istockphoto/blinow61

В Липецкой области возбудили уголовное дело после пожара в частном доме, унесшего жизни 90-летней женщины и её 68-летнего сына. Трагедия произошла 29 апреля в селе Пятницкое Измалковского округа, на переулке Зеленый.





После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме тела погибших. По предварительным данным следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом. Об этом сообщает региональное управление СК России со ссылкой на портал GOROD48.



Следствие идет по статье «Причинение смерти по неосторожности». Для установления всех обстоятельств трагедии назначили комплекс судебных экспертиз.



Расследование продолжается.



