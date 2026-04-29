Смертельный пожар на стройке в районе Аэропорт в Москве, задержали пять человек

29 апреля 2026, 15:12

Смертельный пожар произошел на стройке в районе Аэропорт в Москве

В Москве задержали пять человек по делу о пожаре на стройке, унесшем жизни восьми людей.





Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, возгорание произошло 28 апреля 2026 года на третьем этаже административно-бытового комплекса в 3-м Балтийском переулке. Огонь и токсичный дым быстро распространились по всему этажу. В результате отравления продуктами горения еще трое получили тяжкий вред здоровью.



Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц». При расследовании задержали бенефициара застройщика (он же единоличный руководитель компании-застройщика, технического заказчика и генподрядчика), генерального директора компании-застройщика, директора по строительству генподрядчика, руководителя отдела общестроительных работ генподрядчика и производителя работ. В ближайшее время им предъявят обвинение. Ход дела контролирует центральный аппарат СК России.



Следствие установило, что трагедия стала возможна из-за системного нарушения требований пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм. Среди непосредственных причин — отсутствие работающей автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения, незаконное хранение легковоспламеняющихся материалов, размещение на одном из этажей около 20 бытовок из горючих материалов без окон и вентиляции, а также блокировка одной из двух эвакуационных лестниц.



Сотрудники СК осмотрели семь мест происшествий, допросили более 70 свидетелей, провели пять обысков и шесть выемок, изъяв организационно-распорядительную и кадровую документацию. Назначили 13 судебных экспертиз, включая пожарно-техническую.



Ранее пожар на стройке в районе Аэропорт ликвидировали на площади 1,4 тыс. квадратов.




